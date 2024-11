Metti 4 foglie di alloro sui termosifoni per profumare la casa

L’alloro e il suo profumo sono da sempre una combinazione perfetta di cui non possiamo fare a meno in casa! Già respirarne l’aroma ci fa sentire meglio, per non parlare poi di quando le mettiamo nei cibi per aromatizzare e rendere il tutto più buono. Tra i vari metodi che si possono usare con l’alloro non si deve trascurare la sua efficacia se se ne mettono anche solo poche foglie sul termosifone. Perché, quindi, bisognerebbe mettere quattro foglie d’alloro sul termosifone?

Le proprietà dell’Alloro

Prima di vedere quali sono i benefici di mettere delle foglie d’alloro sui termosifoni, capiamo prima tutte le proprietà di questa fantastica pianta! La coltivazione dell’alloro è molto semplice ed è allo stesso tempo una delle piante più maestose ed importanti!

Ad oggi, infatti, l’alloro possiede un grande rilevo in tutti i sensi, anche sul piano culturale in quanto viene associata alla saggezza. Non a caso le corone di un neolaureato sono composte con le foglie di questa pianta. Altra fantastico proprietà, che è quella che ci interessa maggiormente, è il suo profumo fresco ed intenso che rende l’alloro perfetto in ogni zona della casa.

Per essiccare

Prima tra le cose che possiamo fare mettendo le foglie d’alloro sul termosifone è essiccarle. Infatti per essiccare questa pianta spesso si fanno le cose più lunghe e complicate, ma in realtà basta posizionarle sul termosifone acceso e vedrete che il calore, con il passare del tempo, le farà essiccare. Questo processo, inoltre, conferirà anche profumo alla casa man mano che passeranno i giorni!

Per rinfrescare l’aria

Un altro motivo per cui vi consiglio di mettere due foglie d’alloro sul termosifone è per rinfrescare l’aria. Questa pianta, infatti, ha un odore e un sapore molto fresco che viene usato anche per liberare le vie respiratorie in inverno dove tendiamo ad avere il raffreddore. Ebbene, sappiate che 2 o più foglie di questa pianta sul vostro termosifone renderanno l’aria più leggera, fresca e gradita! Naturalmente questo metodo non è da seguire nel caso in cui in casa abbiate persone che non ne gradiscono l’aroma, altrimenti sortirete l’effetto contrario!

Per profumare

In linea con i precedenti metodi descritti, la cosa principale per cui mettere l’alloro sul termosifone può essere una buona scelta, è per profumare l’ambiente! Ovviamente se la stanza da profumare è piccola, potete usare anche due foglie, ma nel caso di un ambiente grande, ci consiglio di usare più foglie. Per essere profumato, l’alloro sul termosifone deve essere essiccato, in alternativa fatelo essiccare sul termosifone stesso. Potete anche spezzettare delle foglie e metterle in sacchetti traspiranti da posizionare poi sul calorifero, in modo che sia tutto più carino anche esteticamente.

Via i cattivi odori

Avete cattivi odori in casa che stanno diventando un problema? Basta l’alloro sul termosifone per far passare la puzza e avere un profumo inebriante e fresco! Dovrete fare un infuso con acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 4 foglie d’alloro, portate ad ebollizione. Una volta pronto, trasferite tutto all’interno di un barattolo e poggiatolo sul termosifone. Il suo calore riuscirà a mantenere costante al temperatura dell’infuso e il vapore si diffonderà in casa mangiando tutti i cattivi odori!