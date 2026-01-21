Home / Pulizie / Per far sparire la muffa c’è il metodo anti umidità

Per far sparire la muffa c’è il metodo anti umidità
Carmela Casaburi
Durante i mesi freddi la muffa diventa uno dei problemi più comuni nelle abitazioni. Compare lentamente, spesso negli angoli, dietro i mobili o vicino alle finestre, e non riguarda solo l’estetica della casa ma anche la salubrità degli ambienti.

La buona notizia è che esistono rimedi naturali, economici ed efficaci per contrastarla e prevenirla, senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi.

Perchè compare la muffa?

In inverno le finestre restano chiuse più a lungo e l’aria circola meno. Questo favorisce l’accumulo di umidità interna, aggravata dal riscaldamento, dalla cucina e dalle docce calde.

Quando l’aria umida entra in contatto con superfici fredde come muri e vetri, si forma la condensa, creando l’ambiente ideale per la proliferazione della muffa. Le spore trovano così nutrimento e attecchiscono facilmente, soprattutto in case poco arieggiate o con isolamento termico insufficiente.

Sale grosso: deumidificatore naturale

Un metodo semplice e sorprendentemente efficace per ridurre l’umidità è l’uso del sale grosso. Grazie alla sua capacità di assorbire l’acqua presente nell’aria, può essere utilizzato come deumidificatore naturale. Basta posizionarlo in una ciotola o in un contenitore traspirante e collocarlo nelle zone più umide della casa, come bagni, cucine o angoli freddi. 

Bicarbonato, aceto e acqua ossigenata

Per trattare le macchie di muffa già presenti, si possono utilizzare rimedi naturali altrettanto efficaci. Il bicarbonato aiuta a neutralizzare gli odori e a pulire delicatamente le superfici, l’aceto ha un’azione igienizzante e antimuffa, mentre l’acqua ossigenata è utile per schiarire le zone scure e disinfettare.

Utilizzati correttamente, permettono di eliminare la muffa in modo sicuro, senza ricorrere a detergenti industriali costosi o aggressivi per l’ambiente domestico.

Come prevenire la condensa

La prevenzione è fondamentale per evitare che la muffa si ripresenti. Arieggiare regolarmente gli ambienti, anche in inverno, aiuta a ridurre l’umidità interna. È importante evitare di asciugare il bucato in casa senza ventilazione e mantenere una temperatura uniforme negli ambienti. Anche piccoli accorgimenti, come distanziare i mobili dalle pareti fredde, favoriscono la circolazione dell’aria e limitano la formazione di condensa.

Con semplici gesti quotidiani e l’uso di rimedi naturali, è possibile dire addio alla muffa e mantenere una casa più sana, asciutta e confortevole anche nei mesi più freddi.