Tutti i cattivi odori della cucina spariranno con questo decotto naturale

Una cosa che capita a tutti, soprattutto nelle cucine piccole o poco areate, è che certi odori forti come quello di pesce, o di cavolo, o di fritto, restano bloccati nell’aria dell’ambiente anche per ore, e bisogna tenere le finestre aperte davvero per molto tempo per farli svanire.

In passato le ho provate tutte anche io: compravo deodoranti spray e tante candele profumate, ma non facevo altro che coprire gli odori senza risolvere davvero il problema. Poi nonna mi ha dato uno dei suoi consigli preziosi, che ormai metto sempre in pratica quando ho bisogno di rinfrescare l’aria in cucina: fare il decotto con le bucce di mela.

Il rimedio è semplice e naturale, profumato e anche economico, perché mi basta semplicemente riciclare le bucce invece di buttarle via.

Perché il decotto di bucce di mela funziona

Le bucce della mela, soprattutto quando sono fresche e non trattate, contengono oli essenziali e sostanze aromatiche naturali che, una volta messe a bollire, rilasciano un vapore dolce, fruttato e leggero. Questo profumo non va a coprire gli odori, come fanno alcuni deodoranti per ambienti, ma li neutralizza piano piano, creando un’aria più pulita e gradevole.

In più, il vapore caldo aiuta a purificare l’aria, e se aggiungi una stecca di cannella o qualche chiodo di garofano puoi ottenere un profumo ancora più caldo e accogliente.

Come prepararlo

La cosa bella è che questo rimedio si prepara con ingredienti che abbiamo quasi sempre già in casa, e che magari stiamo anche per buttare nella pattumiera! Io ormai ho preso l’abitudine di mettere sempre da parte le bucce delle mele quando preparo una torta o delle mele cotte, proprio per questo motivo.

Ti serviranno:

– le bucce di 2 mele (meglio se biologiche o comunque ben lavate)

– circa 300 ml di acqua

– un pentolino

– una stecca di cannella o qualche chiodo di garofano, per un profumo più intenso

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Versa l’acqua e le bucce nel pentolino, accendi il fuoco e porta tutto a bollore. Quando inizia a bollire, abbassa la fiamma e lascia sobbollire per un quarto d’ora circa, senza coperchio: vedrai che dopo pochi minuti l’aria inizierà a profumarsi e l’odore della cottura precedente, o anche semplicemente l’aria viziata in casa, si attenuerà piano piano.

Negli ultimi cinque minuti puoi aggiungere anche della cannella in stecche, così rilascerà l’aroma senza coprire troppo quello della mela. In alternativa, vanno benissimo anche due o tre chiodi di garofano.

Lascia il pentolino sul fornello a fuoco spento fin quando si manterrà caldo, e sentirai il profumo diffondersi a lungo.

Come conservarlo

Se ti avanzano delle bucce di mela, puoi conservarle per uno o due giorni in frigo, chiuse in un barattolo o in un sacchetto per alimenti, oppure puoi anche congelarle così le hai pronte all’occorrenza.

Il decotto, invece, una volta preparato, può essere riscaldato anche il giorno dopo, ma avrà meno intensità, quindi il mio consiglio è di usarlo sempre fresco quando possibile.

In più, se hai uno scaldavivande elettrico o anche un fornello a induzione con funzione “mantenimento caldo”, puoi lasciarci sopra il pentolino per un po’ di tempo in più: il profumo si diffonderà più lentamente, ma resterà nell’aria per diverse ore.