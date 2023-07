Come fare le onde ai capelli come dal parrucchiere senza usare il Ferro caldo

Tutte le donne amano le bellissime e sempre in voga onde ai capelli!

Sono un modo intramontabile per aggiustare la chioma e dare un aspetto più elegante e definito, non a caso si sceglie di farle sempre per gli eventi importanti.

Tuttavia usare sempre il ferro non è consigliabile per la salute dei capelli, specie quelli sottili e sfibrati. Quindi vediamo insieme come fare le onde ai capelli senza usare il ferro!

Accappatoio

Vi starete chiedendo in che modo un accappatoio possa essere d’aiuto per avere capelli ondulati con le fantastiche onde!

Ebbene, quello che dovrete sfruttare in questo caso è la cintura dell’accappatoio, la quale forma è molto indicata per modellare al meglio la chioma.

Vediamo passo dopo passo cosa bisogna fare:

con i capelli umidi, poggiate la cintura sulla testa come se fosse una fascia;

dividete le ciocche di capelli in due metà, aiutandovi con un pettine per delineare bene i due lati;

attorcigliate ogni metà intorno alla cintura, formando una specie di spirale che andrete a fissare con degli elastici;

tenete in posa per una notte intera.

L’indomani, quando scioglierete i capelli, noterete subito delle onde belle strette che potete mantenere per più tempo spruzzando un po’ di lacca.

Collant

Non solo la corda dell’accappatoio, ma anche dei vecchi collant sono una soluzione pratica ed ideale per ottenere le tanto amate onde ai capelli!

Naturalmente è consigliabile usare dei collant che non indossate più, ben puliti così che non trasferiscano la polvere nei capelli; se in lana andranno ancora meglio!

Ecco tutti gli step da fare:

dopo aver lavato i capelli, prendete le calze e poggiatele giusto al centro della testa, facendo cadere le gambe a destra e a sinistra del capo;

dividete i capelli sempre in due metà e attorcigliate facendo dei giri su loro stessi, poi avvolgeteli intorno ai due collant;

fissate con delle mollette o dei codini per tenere tutto ben stretto e fermo;

fate due chignon ai lati della testa, tenendoli fermi aiutandovi sempre con forcine o mollette e fate passare tutta la notte.

Il giorno dopo i capelli avranno un aspetto magnifico e le vostre onde non avranno nulla da invidiare al ferro!

Metodo delle trecce

Volete qualcosa di ancora più semplice dei metodi sopra descritti? Vi do subito la soluzione che fa per voi!

Esiste, infatti, l’antico ed intramontabile metodo delle trecce, fantastico per avere capelli mossi con onde strette che possono durare anche più di due giorni.

Tutto quello che dovrete fare, partendo sempre da capelli appena lavati, è fare due trecce ai lati della testa ben strette e tenerle tutta la notte.

In alternativa potete fare anche più trecce, per avere delle onde ancora più delineate. Insomma, più trecce fate, più saranno mossi i capelli!

Consigli per lo shampoo

Dal momento che i capelli sono privati dall’uso del ferro, bisogna aiutare questi metodi fai da te anche con le modalità adottate per lavarli.

È necessario, dunque, procedere con uno shampoo che possa predisporre i capelli a diventare mossi, scopriamo quindi qualche consiglio utile: