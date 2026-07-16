Home / Come fare / Il costume da bagno si rovina se lo lavi nel modo sbagliato

Il costume da bagno è uno dei capi che viene utilizzato più spesso durante l’estate e, proprio per questo, ha bisogno di qualche attenzione in più. Dopo una giornata trascorsa al mare o in piscina, il tessuto entra in contatto con sale, cloro, crema solare, sabbia e sudore. Se questi residui rimangono a lungo tra le fibre, possono far perdere elasticità al costume e renderne i colori meno brillanti con il passare del tempo.

Molte persone si limitano a lasciarlo asciugare al sole o a metterlo direttamente in lavatrice insieme agli altri capi. In realtà, un semplice lavaggio a mano eseguito nel modo corretto è spesso la soluzione migliore per preservare il tessuto e continuare a indossare il costume per tutta la stagione senza vederlo rovinarsi troppo presto.

Dopo ogni utilizzo

La prima cosa da fare è non lasciare il costume bagnato all’interno della borsa da mare o in un sacchetto chiuso per molte ore. L’umidità, insieme ai residui di sale o cloro, può favorire la comparsa di cattivi odori e stressare inutilmente le fibre del tessuto.

Appena possibile è consigliabile sciacquare il costume con acqua fresca, anche se non si ha la possibilità di lavarlo subito. Questo semplice gesto aiuta a eliminare gran parte del sale e del cloro prima che si asciughino sulle fibre.

Anche se il costume sembra pulito, è sempre preferibile risciacquarlo dopo ogni utilizzo. I residui non sono sempre visibili, ma possono comunque compromettere la qualità del tessuto nel tempo.

Il lavaggio a mano

Per un lavaggio delicato basta riempire una bacinella con acqua tiepida e aggiungere una piccola quantità di sapone di Marsiglia liquido. Il costume va immerso per alcuni minuti e mosso delicatamente con le mani, senza strofinare con forza le parti più delicate.

Se sono presenti tracce di crema solare o leggere macchie, è sufficiente massaggiare il tessuto con delicatezza utilizzando solo le dita. In questo modo lo sporco viene rimosso senza mettere sotto stress le fibre elastiche.

Terminato il lavaggio, il costume deve essere risciacquato accuratamente fino a eliminare ogni residuo di sapone. È importante non torcerlo per far uscire l’acqua, perché questa operazione potrebbe deformare il tessuto e compromettere l’elasticità del capo.

Per eliminare l’acqua in eccesso è preferibile tamponarlo delicatamente con un asciugamano pulito, lasciando che sia il tessuto ad assorbire l’umidità senza esercitare troppa pressione.

L’asciugatura

Anche l’asciugatura è una fase molto importante. Il costume andrebbe steso all’ombra, in un luogo ben ventilato, evitando l’esposizione diretta ai raggi del sole per molte ore.

Il sole intenso, infatti, può contribuire a far perdere brillantezza ai colori e, con il tempo, rendere il tessuto meno elastico. Anche fonti di calore come asciugatrici non rappresentano la scelta migliore, perché potrebbero stressare ulteriormente le fibre.

Prima di riporre il costume nell’armadio o nella borsa è sempre bene assicurarsi che sia completamente asciutto. Conservare un costume ancora umido può favorire la formazione di cattivi odori e lasciare il tessuto meno piacevole da indossare.

I piccoli accorgimenti

Ci sono alcune semplici abitudini che possono fare davvero la differenza. Ad esempio, è preferibile evitare di sedersi direttamente su superfici ruvide come cemento, pietra o bordo piscina, che possono consumare il tessuto e provocare piccoli fili tirati.

Anche il contatto prolungato con creme solari o oli abbronzanti può lasciare residui sulle fibre. Lasciare assorbire il prodotto dalla pelle prima di indossare il costume aiuta a limitare la comparsa di macchie e aloni.

Se si possiedono più costumi, alternarli durante la settimana permette inoltre alle fibre elastiche di recuperare la loro forma tra un utilizzo e l’altro, contribuendo a mantenerli in buone condizioni più a lungo.

Per farlo durare

Far durare un costume da bagno non richiede particolari accorgimenti, ma solo un po’ di costanza. Bastano pochi minuti dopo ogni giornata al mare o in piscina per eliminare sale, cloro e residui che, nel tempo, potrebbero rovinarlo.

Un lavaggio a mano delicato, seguito da un’asciugatura corretta, aiuta a preservare sia i colori sia l’elasticità del tessuto. In questo modo il costume continuerà a mantenere una buona vestibilità anche dopo numerosi utilizzi.

Prendersene cura dopo ogni utilizzo significa evitare un’usura precoce e poterlo indossare più a lungo, senza ritrovarsi a sostituirlo già dopo una sola stagione estiva. Con pochi gesti e qualche minuto di attenzione, il costume da bagno rimarrà bello e confortevole per tutta l’estate.