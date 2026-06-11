Come pulire il cestello della lavastoviglie e prevenire gli odori

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa e proprio per questo necessita di una manutenzione regolare. Molte persone sono convinte che i continui lavaggi siano sufficienti a mantenere pulito l’interno della macchina, ma la realtà è diversa. Con il passare del tempo, piccole particelle di cibo, tracce di detergente e depositi minerali tendono ad accumularsi nelle varie componenti interne.

Il cestello è una delle parti che richiede maggiore attenzione. Sebbene venga costantemente raggiunto dall’acqua durante i cicli di lavaggio, può trattenere sporco negli angoli, nelle giunzioni e nelle maglie metalliche. Se trascurati, questi accumuli possono compromettere la qualità dei lavaggi e favorire la comparsa di odori sgradevoli.

Una pulizia periodica permette invece di preservare la circolazione idraulica dell’acqua, migliorare l’efficienza della lavastoviglie e mantenere più a lungo le sue prestazioni.

Perché il cestello trattiene sporco

Durante ogni ciclo di lavaggio, le stoviglie rilasciano minuscole particelle che vengono trascinate dall’acqua. Gran parte di questi residui raggiunge il filtro e viene eliminata, ma una piccola quantità tende a fermarsi nelle zone meno accessibili.

Le maglie del cestello, gli angoli e le aree vicino alle saldature possono trattenere facilmente briciole, grasso e impurità. Con il tempo questi materiali si accumulano e formano piccoli depositi che diventano sempre più difficili da eliminare.

Anche i residui dei detergenti possono contribuire al problema. Dopo molti lavaggi, una sottile pellicola può aderire alle superfici interne, favorendo l’accumulo di nuovo sporco. Questa situazione è particolarmente frequente nelle abitazioni dove l’acqua contiene elevate quantità di minerali.

Una manutenzione regolare evita che questi depositi si consolidino e aiuta a mantenere il cestello in condizioni ottimali.

La pulizia del cestello

Per una pulizia efficace è consigliabile estrarre completamente il cestello e controllarne ogni parte con attenzione.

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L’acqua tiepida e il sapone di Marsiglia rappresentano una soluzione semplice ma molto efficace. Questa combinazione permette di sciogliere i residui più comuni senza danneggiare il rivestimento protettivo che ricopre il metallo.

Un panno morbido o una spugna delicata consentono di raggiungere facilmente tutte le superfici. È importante soffermarsi nelle zone dove si accumula maggiormente lo sporco, come gli angoli e le parti inferiori.

Se sono presenti depositi più ostinati, è utile lasciare agire la soluzione detergente per qualche minuto prima di procedere alla pulizia. In questo modo lo sporco si ammorbidisce e può essere rimosso senza esercitare una pressione eccessiva.

Al termine dell’operazione è fondamentale effettuare un abbondante risciacquo per eliminare ogni traccia di detergente.

Attenzione a filtro e spruzzatori

La pulizia del cestello da sola non basta a mantenere efficiente la lavastoviglie. Anche il filtro e gli spruzzatori devono essere controllati regolarmente.

Il filtro svolge una funzione essenziale di filtrazione meccanica, trattenendo le particelle che potrebbero ostruire il sistema di scarico. Quando questa componente si riempie di residui, il flusso dell’acqua diventa meno efficiente e la qualità del lavaggio può diminuire.

Gli spruzzatori meritano la stessa attenzione. I piccoli fori presenti sui bracci rotanti possono riempirsi di impurità o depositi minerali, riducendo la forza dei getti.

Una corretta circolazione idraulica dipende proprio dalla pulizia di queste componenti. Se l’acqua riesce a fluire liberamente, l’intera macchina lavora meglio e consuma meno energia per ottenere lo stesso risultato.

Per questo motivo è consigliabile verificare periodicamente che tutte le aperture siano perfettamente libere.

Eliminare il calcare

Tra i principali nemici della lavastoviglie c’è il calcare. I minerali contenuti nell’acqua tendono infatti a depositarsi sulle superfici interne, soprattutto quando la macchina viene utilizzata frequentemente.

I primi segnali sono spesso poco evidenti. Il cestello può perdere brillantezza e comparire una leggera opacità sulle parti metalliche. Con il passare del tempo, però, i depositi diventano sempre più consistenti.

Per contrastare questo fenomeno si può utilizzare una soluzione a base di acido citrico, particolarmente efficace contro il deposito calcareo. Il prodotto può essere applicato direttamente sulle zone interessate oppure utilizzato durante un ciclo a vuoto.

L’azione dell’acido citrico aiuta a sciogliere i minerali accumulati e contribuisce a mantenere liberi i passaggi dell’acqua. Una manutenzione regolare consente inoltre di preservare più a lungo l’efficienza dell’elettrodomestico.

Come prevenire gli odori

Gli odori che si sviluppano all’interno della lavastoviglie sono spesso legati alla presenza di residui nascosti e all’umidità che permane dopo il lavaggio.

Quando l’acqua rimane intrappolata in alcune zone della macchina si crea un ristagno idrico che favorisce la permanenza di particelle alimentari e residui di detergente. Nel tempo questi accumuli possono generare cattivi odori sempre più evidenti.

Per evitare il problema è importante favorire una corretta evaporazione residua dell’umidità. Lasciare lo sportello leggermente aperto al termine del ciclo permette all’aria di circolare e accelera l’asciugatura delle superfici interne.

Anche la pulizia regolare del filtro e del cestello contribuisce a mantenere l’ambiente interno più pulito. Eliminando frequentemente i residui si riduce notevolmente la possibilità che si sviluppino odori persistenti.

Bastano pochi minuti di manutenzione per ottenere una differenza evidente nel tempo.

Le buone abitudini da seguire

Una lavastoviglie pulita richiede soprattutto costanza. Alcune semplici abitudini possono ridurre notevolmente la formazione di sporco e mantenere elevata l’efficienza dell’apparecchio.

È utile eliminare i residui più grandi dai piatti prima di inserirli nel cestello. Questo accorgimento riduce il carico di lavoro del sistema di filtrazione meccanica e limita l’accumulo di particelle all’interno della macchina.

Anche il controllo periodico del sale e del brillantante aiuta a prevenire la formazione di incrostazioni e a mantenere efficiente la distribuzione dell’acqua.

Una pulizia completa del cestello almeno una volta al mese permette di rimuovere lo sporco prima che diventi difficile da eliminare. Allo stesso tempo, il controllo regolare degli spruzzatori garantisce una perfetta conducibilità dei getti e una distribuzione uniforme dell’acqua durante il lavaggio.

Con queste semplici attenzioni, la lavastoviglie rimane efficiente più a lungo, offre risultati migliori e conserva un ambiente interno pulito e privo di odori sgradevoli.