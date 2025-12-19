Come riutilizzare la cenere del camino per le pulizie di casa e per le piante

Quando pulisco il camino, ogni volta mi ritrovo con quella paletta piena di cenere da buttare, e per anni l’ho considerata solo un fastidio, una cosa sporca da togliere in fretta e via. Poi però, parlando con una mia vicina un po’ anziana, ho scoperto che una volta la cenere non si buttava mai, anzi, si usava in casa per mille cose: per pulire, per lucidare, perfino per nutrire orto e piante.

La cenere del camino, infatti, ha proprietà leggermente abrasive e assorbenti, ed è ricca di sali minerali, caratteristiche che la rendono utile in tantissimi contesti. Quindi, un po’ per curiosità e un po’ per spirito di risparmio, ho iniziato anch’io a tenerla da parte e a provare a riutilizzarla.

Naturalmente va usata con attenzione e nel modo giusto, perché non tutti i tipi di cenere sono adatti e alcuni usi potrebbero rivelarsi dannosi. E oggi ti spiego come puoi sfruttarla anche tu, per piccoli gesti quotidiani che fanno bene alla casa, alle piante e anche all’ambiente!

Come utilizzare la cenere per le pulizie di casa

Anche se può sembrare strano, la cenere è un ottimo alleato per alcune pulizie domestiche. Mia nonna, ad esempio, la usava spesso per lucidare le pentole di rame e l’argenteria: bastava un po’ di cenere fine, un panno umido e tanta pazienza per ottenere una brillantezza naturale, evitando l’uso di prodotti chimici.

L’azione leggermente abrasiva della cenere è perfetta per rimuovere macchie ostinate da superfici resistenti: basta mischiarla con un po’ d’acqua o aceto e strofinare delicatamente con un panno. Si può utilizzare anche per assorbire alcuni cattivi odori in casa, ad esempio mettendone un po’ in un un contenitore aperto nella lettiera del gatto o nel bidone della spazzatura.

Un altro utilizzo interessante è la pulizia dei vetri, soprattutto quelli anneriti dal fumo: strofina una manciata di cenere con un giornale accartocciato e vedrai la superficie diventare pulita e brillante.

Come utilizzare la cenere per il benessere delle piante

La cenere è anche un ottimo fertilizzante naturale, soprattutto per piante che amano i terreni leggermente alcalini: puoi spargerla nell’orto, in piccole quantità, attorno alle verdure a foglia verde, come cavoli e bietole, oppure usarla per arricchire il compost, bilanciando correttamente l’acidità di altri scarti organici.

Grazie al suo contenuto di potassio e calcio, è anche utile per migliorare la salute delle piante. In particolare, il potassio rafforzerà le radici, rendendole più resistenti agli sbalzi di temperatura e agli attacchi di insetti o malattie, mentre il calcio contribuisce alla struttura stessa della pianta, favorendo una crescita equilibrata e robusta.

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

In giardino può servire anche come barriera naturale contro le lumache, oltre ad altri rimedi naturali che puoi facilmente avere già in casa: ti basterà spargere un anello sottile di cenere intorno alla pianta per tenerle lontane, poiché le lumache non amano passare su superfici secche e polverose. Attenzione però perché basta un po’ di pioggia per annullarne l’efficacia, quindi è un’operazione che va ripetuta di volta in volta all’occorrenza.

Dove non utilizzare la cenere e perché

Anche se la cenere ha tanti usi utili, è sempre bene non esagerare e sfruttarla nel modo corretto. Per quanto riguarda le pulizie di casa, la cenere non va mai utilizzata su superfici delicate come marmo o alluminio, perché potrebbe graffiarle o rovinarle; in giardino, invece, troppa cenere potrebbe alterare il pH del terreno, rendendolo troppo alcalino per molte piante che non lo tollerano, come azalee, mirtilli e tutte le altre specie che preferiscono terreni acidi.



Un’altra cosa da evitare è mescolarla con l’acqua per versarla negli scarichi, perché potrebbe creare sedimenti e ostruzioni. Se vuoi smaltirla, meglio farlo nel compost o usarla in giardino, sempre con moderazione.

Molto importante è fare attenzione a non inalarla: quando è molto fine può diventare polverosa, quindi meglio maneggiarla con i guanti e magari con una mascherina, soprattutto se la utilizzi in grandi quantità.