L’errore sul filtro che dimezza la potenza dell’aspirapolvere

Può capitare che l’aspirapolvere si accenda regolarmente, faccia rumore come sempre, ma non riesca a sollevare nemmeno le briciole dal pavimento. In questi casi si tende subito a pensare a un guasto serio, magari al motore. In realtà, nella maggior parte delle situazioni, il problema è molto più semplice e nasce da un errore sul filtro che compromette il corretto passaggio dell’aria.

Il motivo del calo di aspirazione

Il funzionamento dell’aspirapolvere si basa su un principio chiaro: l’aria deve entrare, attraversare i filtri e uscire liberamente. Il filtro, spesso di tipo HEPA, ha il compito di trattenere le particelle più fini per evitare che vengano rilasciate nuovamente nell’ambiente.

Quando però il filtro è sporco o intasato, l’aria fa fatica a passare. Il risultato è un aspirapolvere che sembra potente dal rumore, ma che in realtà ha una aspirazione drasticamente ridotta perché il flusso d’aria è bloccato.

La frequenza per lavare i componenti

Svuotare il serbatoio o cambiare il sacchetto non è sufficiente per mantenere l’aspirapolvere efficiente. Il filtro lavabile ha bisogno di una manutenzione regolare. In condizioni normali dovrebbe essere pulito almeno una volta al mese.

Se in casa ci sono animali domestici, tappeti o molta polvere, la pulizia dovrebbe essere ancora più frequente. Ignorare questo passaggio significa lasciare che lo sporco si accumuli fino a ridurre sensibilmente le prestazioni dell’apparecchio.

Quando usare il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio può essere utile solo in casi specifici, soprattutto quando il filtro trattiene odori persistentinonostante il normale lavaggio.

Dopo aver eliminato la polvere più grossa e prima del risciacquo finale, è possibile lasciare il filtro a riposo per qualche ora con una leggera spolverata di bicarbonato, che aiuta ad assorbire gli odori. Successivamente va sciacquato con cura sotto acqua fredda corrente fino a rimuovere ogni residuo.

È importante però non abusarne: il bicarbonato non deve essere strofinato né usato come impasto, perché potrebbe occludere la trama del filtro o lasciare residui difficili da eliminare. Va considerato come un aiuto occasionale, non come metodo di pulizia abituale. Anche in questo caso, l’asciugatura completa all’aria resta fondamentale prima di rimontare il filtro.

Il metodo con acqua fredda

La pulizia del filtro deve essere fatta con attenzione. Prima di tutto è utile picchiettarlo delicatamente all’interno del cestino per eliminare la polvere più grossa. Successivamente va sciacquato sotto acqua fredda corrente, senza utilizzare detergenti aggressivi e senza strofinare con forza.

Il filtro ha una trama delicata che serve proprio a bloccare le particelle fini: rovinarla significa comprometterne l’efficacia. L’acqua deve scorrere finché il filtro non appare visibilmente pulito.

Il rischio di rimontare il filtro umido

Questo è l’errore più comune e anche il più dannoso. Rimontare un filtro anche solo leggermente umido è un problema serio.

L’umidità, mescolandosi alla polvere residua, può creare una sorta di tappo compatto, difficile da rimuovere, e favorire la formazione di odori sgradevoli. In alcuni casi l’aria non riesce più a passare correttamente e il motore viene messo sotto sforzo.

Il filtro deve asciugare completamente all’aria, per almeno 24 ore, meglio 48 ore nei mesi freddi, prima di essere rimontato.

Quando comprare un ricambio

Anche i filtri lavabili non durano per sempre. Con il tempo iniziano a sfibrarsi, perdono elasticità e assumono un colore grigio scuro che non va più via nemmeno dopo il lavaggio. Quando questo accade, il filtro non svolge più correttamente la sua funzione.

In generale è consigliabile sostituirlo ogni 6–12 mesi, a seconda dell’uso. Un filtro nuovo costa poco ma può ripristinare immediatamente la potenza di aspirazione, evitando inutili stress all’aspirapolvere e prolungandone la durata.