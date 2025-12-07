Con il pannello riscaldante LIDL si riducono i tempi di accensione dei termosifoni e la casa è calda

Quando ho visto questo pannello riscaldante a infrarossi da Lidl, la prima cosa che mi ha colpita è stata la sua forma: sottile, elegante, facile da appendere come fosse un quadro.

Con i suoi 600 W non scalda l’aria come un termosifone tradizionale, ma irradia calore verso gli oggetti e le superfici davanti a sé. È un tipo di calore che ricorda quello del sole: diretto, asciutto, immediato.

La temperatura si può regolare tra 12 e 38 °C, e ci sono tre modalità di uso: Frost, Comfort ed Economic, che aiutano a trovare il giusto equilibrio tra consumi e calore.

Per stanze piccole o per dare una “botta di calore” in un punto preciso, è una tipologia di riscaldamento che, te lo dico per esperienza, può tornare davvero utile.

I principali vantaggi del pannello

La prima cosa bella è che è silenzioso, e per chi come me ama la casa tranquilla è un dettaglio importante. Poi è discreto: con il suo formato 100 × 60 cm e il design minimal, sparisce facilmente su una parete chiara, quasi fosse un elemento d’arredo.

Un altro vantaggio è la rapidità: i pannelli a infrarossi danno la sensazione di calore molto presto, soprattutto se ci si posiziona nella zona irradiata. Ed è proprio lì il trucco: non devi aspettare che tutta la stanza arrivi in temperatura, perché ti scalda direttamente mentre sei davanti.

Per chi tiene d’occhio i consumi, la modalità Economic e il wattaggio non troppo elevato possono aiutare a gestire meglio la spesa energetica. E infine c’è la garanzia di 3 anni, che per me è sempre una sicurezza quando si parla di piccoli elettrodomestici stagionali.

Gli svantaggi da considerare

Ora ti dico anche quello che personalmente terrei d’occhio. I 600 W non sono tanti: questo significa che in una stanza grande il calore potrebbe essere percepibile solo nella zona direttamente irradiata. Se ti aspetti un ambiente caldo e uniforme come con una stufa potente, potresti restare un po’ delusa.

C’è poi il fatto che, essendo un pannello da appendere, va posizionato con attenzione: se lo metti troppo in alto o troppo lontano dalla zona dove stai di solito, rischi di non sentirne davvero il beneficio. Inoltre dipende molto dalla superficie che ha davanti: se ci sono ostacoli, mobili o pareti vicine, l’efficacia si riduce.

L’altro limite, tipico degli infrarossi, è che il calore è più “diretto”: se ti sposti fuori dall’area irradiata, la sensazione di tepore svanisce.

Vale la pena comprarlo?

Per come lo vedo io, questo pannello Lidl è un buon acquisto se cerchi un supporto al riscaldamento principale, non un sostituto. È perfetto per dare calore immediato in un punto preciso: davanti alla scrivania, vicino al divano, in bagno mentre ti prepari. Lo trovo utile anche per chi ha stanze molto fredde solo in certi momenti della giornata.

Il prezzo è 89 €, quindi accessibile rispetto a molti pannelli simili. Considerando il design, le tre modalità, la garanzia e la semplicità d’uso, secondo me è uno di quei prodotti che vale la pena prendere se si ha una necessità specifica e un ambiente non troppo grande.

Se invece hai stanze grandi, soffitti alti o cerchi una vera alternativa al riscaldamento tradizionale, potrebbe non essere sufficiente da solo.

In ogni caso, per piccole esigenze quotidiane, io lo vedo come uno strumento pratico, pulito e anche discreto da integrare in casa.