Home / Pulizie / Lavandini colorati e calcare, cosa usare per pulirli

I lavandini colorati sono bellissimi, ma hanno una caratteristica che si nota quasi subito: basta qualche goccia d’acqua lasciata asciugare sulla superficie per vedere comparire aloni e macchie biancastre. Sui colori scuri, come blu, nero o antracite, il contrasto con il calcare è ancora più evidente e il lavabo può sembrare sporco anche quando è stato appena pulito.

Quando i depositi iniziano ad accumularsi, la tentazione è prendere un anticalcare e utilizzarlo abbondantemente. Con un lavabo colorato, però, è meglio procedere con maggiore attenzione. Non tutti sono realizzati nello stesso materiale e ciò che funziona sulla ceramica potrebbe non essere indicato per resina, pietra naturale, compositi o particolari finiture.

La soluzione migliore è quindi capire prima di tutto che tipo di superficie si sta pulendo e solo dopo scegliere il prodotto. Se il materiale è compatibile con le sostanze acide, anche una soluzione a base di acido citrico può aiutare a sciogliere i depositi, purché venga utilizzata correttamente.

Perché il calcare si nota tanto

Gli aloni chiari che rimangono intorno allo scarico, vicino al rubinetto e lungo le pareti del lavabo sono spesso dovuti all’acqua che evapora lasciando sulla superficie parte dei sali minerali che contiene. Più l’acqua è dura, più il fenomeno può diventare evidente.

Il problema non riguarda esclusivamente i lavandini colorati. Anche su quelli bianchi il calcare si deposita, ma il contrasto cromatico è molto meno evidente. Su una superficie blu o nera, invece, basta una sottile patina biancastra per modificare immediatamente l’aspetto del lavabo.

Se le gocce vengono lasciate asciugare continuamente, deposito dopo deposito si può formare una patina sempre più evidente. È proprio per questo che intervenire spesso con una pulizia delicata è generalmente preferibile rispetto ad aspettare di dover affrontare incrostazioni molto più resistenti.

Anche i residui di sapone possono contribuire a rendere la superficie opaca. Calcare e detergenti possono sovrapporsi e creare quella patina che non sempre viene eliminata con una semplice passata di panno umido.

Prima controllare il materiale

Prima di preparare qualsiasi soluzione anticalcare bisogna capire di quale materiale è fatto il lavabo. Il colore, da solo, non permette di stabilirlo. Due lavandini esteticamente molto simili potrebbero avere composizioni e finiture completamente differenti.

È quindi importante controllare le indicazioni del produttore. Questa precauzione diventa fondamentale prima di utilizzare prodotti acidi come acido citrico o aceto. Alcuni materiali li tollerano, mentre altri possono perdere lucentezza, macchiarsi o subire danni permanenti.

In particolare, gli acidi non devono essere utilizzati indiscriminatamente sulla pietra naturale calcarea, come il marmo, perché possono reagire con il materiale e opacizzarlo. Anche alcune resine e finiture particolari richiedono detergenti specifici.

Se non si conosce il materiale, la scelta più prudente è iniziare con acqua e un detergente neutro compatibile, provandolo prima in un angolo poco visibile. Solo dopo aver verificato le indicazioni del produttore si può valutare un trattamento specifico contro il calcare.

Togliere il calcare

Quando il produttore conferma che la superficie è resistente agli acidi, l’acido citrico può essere utilizzato per preparare una soluzione anticalcare. Per una pulizia non troppo aggressiva si possono sciogliere circa 100 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, mescolando fino a quando la polvere si è completamente dissolta.

La soluzione può essere trasferita in uno spruzzino, che deve essere chiaramente etichettato. Prima di utilizzarla su tutto il lavabo è comunque consigliabile fare una prova in un punto nascosto e osservare la superficie dopo il risciacquo e l’asciugatura.

Se non compaiono alterazioni, si può applicare una piccola quantità sulle zone interessate dal calcare. Non serve sommergere il lavandino di prodotto: è sufficiente inumidire uniformemente i depositi e lasciare agire per pochi minuti, senza permettere alla soluzione di asciugarsi sulla superficie.

A questo punto si passa un panno in microfibra o una spugna morbida, insistendo delicatamente soprattutto intorno allo scarico e nelle zone dove le gocce tendono a fermarsi. Se il deposito non scompare completamente al primo passaggio, è preferibile ripetere successivamente il trattamento piuttosto che aumentare la concentrazione o strofinare con forza.

Alla fine bisogna risciacquare molto bene con acqua per eliminare sia il calcare sciolto sia ogni residuo della soluzione. Non è necessario aggiungere bicarbonato, candeggina o altri prodotti: utilizzare l’anticalcare da solo rende anche più semplice controllare il trattamento.

Niente spugne abrasive

Quando il calcare è spesso può venire spontaneo cercare di raschiarlo via. Su un lavabo colorato, però, questa soluzione può creare un problema ben più visibile del deposito iniziale.

Pagliette metalliche, spugne molto abrasive, polveri utilizzate sfregando energicamente e utensili rigidi possono graffiare o opacizzare la finitura. Sulle superfici scure i piccoli graffi possono inoltre diventare particolarmente evidenti quando vengono colpiti dalla luce.

Meglio utilizzare un panno in microfibra o una spugna morbida e lasciare che sia il prodotto compatibile a lavorare sul deposito. Anche con il bicarbonato è necessaria cautela: pur essendo comunemente utilizzato nelle pulizie domestiche, in polvere esercita un’azione leggermente abrasiva e non è automaticamente adatto a ogni finitura.

Attenzione anche al rubinetto e alle altre parti metalliche presenti sul lavabo. Una soluzione compatibile con la vasca potrebbe non esserlo con una particolare finitura del miscelatore. Se necessario, è meglio trattare separatamente le diverse superfici.

Asciugare fa la differenza

C’è infine un’abitudine molto semplice che sui lavandini colorati può fare una grande differenza: non lasciare asciugare continuamente l’acqua sulla superficie.

Dopo aver utilizzato il lavabo non è necessario effettuare ogni volta una pulizia completa. Quando possibile, basta eliminare le gocce rimaste con un piccolo panno morbido tenuto vicino al lavandino. In particolare conviene asciugare la zona intorno al rubinetto, il bordo dello scarico e tutti quei punti nei quali l’acqua tende a ristagnare.

Questo gesto non impedisce completamente la formazione del calcare, soprattutto nelle zone con acqua molto dura, ma può ridurre notevolmente gli aloni visibili perché elimina l’acqua prima che evapori lasciando i minerali sulla superficie.

Anche dopo una pulizia anticalcare l’asciugatura finale è importante. Una volta risciacquato il lavabo, un panno asciutto permette di vedere subito il risultato e di evitare che nuove gocce lascino aloni proprio sulla superficie appena pulita.

Con i lavandini colorati, quindi, la soluzione non è utilizzare continuamente prodotti più forti. È molto più importante conoscere il materiale, scegliere un anticalcare realmente compatibile e intervenire con delicatezza. E quando il lavabo è finalmente pulito, tenerlo asciutto il più possibile aiuta a conservare molto più a lungo quel colore uniforme che il calcare tende inevitabilmente a nascondere.