Home / Pulizie / Il pavimento vicino alla cucina ha una patina diversa dal resto della casa

Può capitare di lavare tutto il pavimento nello stesso modo e accorgersi, una volta asciutto, che proprio nella zona della cucina qualcosa è diverso. Davanti ai fornelli o vicino al piano di lavoro la superficie può sembrare più opaca e, in alcuni casi, risultare leggermente appiccicosa sotto le scarpe.

Il motivo è che in questa zona non si deposita soltanto la normale polvere presente nel resto della casa. Durante la preparazione dei cibi, vapori e piccolissime particelle di grasso possono raggiungere anche il pavimento e, con il tempo, creare una patina. Sui materiali compatibili si può intervenire con un rimedio semplice a base di sapone molle, utilizzandone però pochissimo per evitare di lasciare nuovi residui.

Perché cambia proprio lì

Non servono necessariamente grandi schizzi d’olio per rendere più grasso il pavimento della cucina. Ogni volta che si cucina, soprattutto vicino ai fornelli, nell’ambiente possono diffondersi vapori che contribuiscono progressivamente alla formazione di una patina grassa sulle superfici circostanti.

A questa componente si aggiungono la normale polvere, piccole briciole e lo sporco portato dalle scarpe. Camminandoci sopra, tutto viene distribuito ulteriormente e la superficie può perdere gradualmente la propria uniformità.

Il risultato non è sempre una macchia ben definita. Più spesso si nota una zona leggermente più opaca rispetto al pavimento delle altre stanze oppure una sensazione appiccicosa al tatto.

Proprio per questo utilizzare automaticamente più detergente non è la soluzione. Prima bisogna capire che si sta lavorando su uno sporco con una componente grassa.

Prima eliminare la polvere

Prima del lavaggio conviene eliminare completamente polvere, capelli e briciole. Bagnare subito tutto significa rischiare di mescolare lo sporco asciutto alla patina grassa, rendendo il lavoro meno semplice.

Si può quindi passare accuratamente l’aspirapolvere, insistendo davanti ai fornelli, lungo lo zoccolo della cucina, sotto il tavolo e negli angoli.

Una volta eliminati i residui asciutti, è molto più facile valutare le condizioni reali della superficie. Se il pavimento continua a sembrare opaco o leggermente unto, si può passare al trattamento successivo.

Anche il panno utilizzato per lavare deve essere perfettamente pulito. Partire con un mocio già carico di residui di precedenti lavaggi rischierebbe di aggiungere un’altra patina a quella già presente.

Il metodo con sapone molle

Sui pavimenti lavabili e compatibili si può utilizzare acqua tiepida e pochissimo sapone molle. La quantità deve essere davvero ridotta: non è necessario creare molta schiuma per lavorare sul grasso.

Il sapone va sciolto bene nell’acqua prima di immergere il panno. Quest’ultimo deve essere strizzato accuratamente e passato soprattutto sulla zona davanti ai fornelli e negli altri punti nei quali la patina risulta più evidente.

Se il pavimento è particolarmente sporco, è preferibile risciacquare spesso il panno invece di aggiungere altro sapone. Continuare a passare una microfibra ormai carica di grasso finirebbe infatti per distribuire nuovamente lo sporco.

Nei punti più appiccicosi si può effettuare un secondo passaggio con la stessa soluzione leggera, senza aumentare automaticamente la quantità di prodotto.

Successivamente è utile ripassare il pavimento con un panno pulito e acqua, in modo da raccogliere ciò che è stato sciolto ed eliminare eventuali tracce di sapone.

Se rimane la patina

Se il pavimento continua a essere appiccicoso dopo la pulizia, non significa necessariamente che serva altro sapone molle.

Può verificarsi esattamente il problema opposto. Una quantità eccessiva di prodotto, oppure un risciacquo insufficiente, può lasciare sulla superficie una nuova pellicola.

Per verificarlo si può prendere una microfibra pulita, inumidirla con sola acqua e passarla su una piccola zona. Una volta asciutta, si confronta il risultato con il resto del pavimento.

Se quella parte appare più uniforme e non risulta più appiccicosa, conviene proseguire con sola acqua invece di aggiungere altro prodotto.

Anche il secchio merita attenzione. Se l’acqua è diventata molto torbida durante la pulizia, va sostituita. Utilizzare fino alla fine la stessa acqua piena di sporco può contribuire a lasciare il pavimento opaco una volta asciutto.

Non su tutti i pavimenti

Il sapone molle non deve essere considerato automaticamente adatto a qualsiasi superficie. Prima del trattamento è sempre necessario conoscere il materiale del pavimento e controllarne le indicazioni di manutenzione.

Particolare attenzione richiedono marmo, pietra naturale, parquet, legno e finiture delicate, che possono avere esigenze specifiche sia per quanto riguarda i prodotti sia per la quantità d’acqua utilizzabile.

Quando non si conosce la reazione della superficie, è preferibile effettuare una prova in un punto poco visibile prima di procedere su un’area più grande.

La patina presente vicino alla cucina, quindi, può essere diversa dallo sporco delle altre stanze proprio perché contiene una componente grassa. Eliminare prima tutto a secco e utilizzare successivamente una soluzione molto leggera di acqua tiepida e sapone molle, quando il materiale lo consente, permette di intervenire in maniera mirata. La cosa importante è non cadere nell’errore opposto: per eliminare una patina non bisogna crearne un’altra utilizzando troppo prodotto.