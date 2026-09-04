Home / Pulizie / Lavello / Cattivo odore sotto il lavello, da dove viene e come eliminarlo

Il mobile sotto il lavello è uno di quei punti della cucina che tende a essere riempito di prodotti, sacchetti, spugne e contenitori vari, ma che viene controllato molto meno spesso rispetto agli altri mobili. Proprio per questo può succedere di aprirlo e sentire un odore di umido o di chiuso che non si riesce a collegare immediatamente a una causa precisa.

Prima di cercare di coprire l’odore con profumatori o spray, conviene capire da dove proviene. A volte basta una spugna lasciata bagnata, altre volte il problema può essere una piccola perdita, della condensa o acqua rimasta sul fondo del mobile. Una volta esclusa la presenza di umidità continua, il sottolavello può essere pulito con acqua, sapone di Marsiglia e bicarbonato, usando quest’ultimo soprattutto per aiutare ad assorbire gli odori residui.

Prima svuotare tutto

La prima cosa da fare è togliere completamente ciò che si trova all’interno. Flaconi, sacchetti, spugne, secchi e contenitori possono nascondere piccole zone bagnate o residui che altrimenti resterebbero invisibili.

Una volta vuoto, il mobile va osservato bene soprattutto negli angoli e nella zona vicina ai tubi. Se il fondo è umido, presenta aloni o ci sono gocce, è importante capire se si tratta semplicemente di acqua rovesciata oppure di una piccola perdita che continua a ripresentarsi.

È utile controllare anche la base dei flaconi. A volte detersivi o detergenti colano lentamente lungo il contenitore e creano una patina appiccicosa sul ripiano, che con il tempo può contribuire a un odore poco gradevole.

Prima di utilizzare acqua per la pulizia, si possono eliminare polvere, briciole e altri residui con un panno asciutto o con l’aspirapolvere.

Controllare l’umidità

Quando si sente un odore di umido, la priorità è capire se il mobile rimane bagnato. Una pulizia accurata può togliere l’odore per qualche giorno, ma se l’acqua continua a entrare il problema tornerà rapidamente.

Conviene quindi passare una mano asciutta intorno ai tubi e osservare i raccordi, soprattutto dopo aver utilizzato il lavello. Anche una piccola goccia ripetuta può bagnare lentamente il fondo del mobile senza creare subito una pozzanghera evidente.

La condensa può essere un’altra causa, soprattutto quando sotto il lavello passano tubi freddi e l’ambiente è poco ventilato. In questo caso si può notare umidità sulle superfici o lungo le pareti interne.

Se invece tutto risulta asciutto, l’odore può provenire più semplicemente da spugne umide, panni, pattumiera o contenitori sporchi conservati nello stesso spazio. Eliminare temporaneamente questi oggetti aiuta a capire subito se sono loro la causa.

Pulire il mobile

Una volta esclusa una perdita, si può procedere con la pulizia. Per un mobile con superficie lavabile basta preparare una bacinella con acqua tiepida e pochissimo sapone di Marsiglia.

Si immerge un panno morbido, lo si strizza molto bene e si passa su fondo, pareti e angoli. È importante non inzuppare il mobile, soprattutto se è realizzato in truciolare, laminato o altri materiali che possono gonfiarsi quando assorbono troppa acqua.

Le zone appiccicose possono essere ripassate più volte con il panno saponato, senza aumentare troppo la quantità di prodotto. Negli angoli può essere utile una piccola spazzola morbida o un vecchio spazzolino per raggiungere le fessure.

Dopo il sapone si passa un secondo panno appena inumidito con sola acqua, in modo da eliminare ogni residuo. Infine tutto deve essere asciugato accuratamente con un panno pulito.

Bicarbonato contro l’odore

Se il mobile è ormai pulito e asciutto ma rimane ancora un leggero odore di chiuso, può essere utile il bicarbonato di sodio.

Il modo più semplice è versarne qualche cucchiaio in una piccola ciotola o in un barattolo aperto e lasciarlo nel sottolavello. In questo modo il bicarbonato rimane separato dalle superfici e può aiutare ad assorbire gli odori senza creare residui in giro per il mobile.

Non serve aggiungere profumi o oli essenziali. Se l’obiettivo è capire se il cattivo odore è stato davvero eliminato, è meglio non coprirlo con una fragranza intensa.

La ciotolina può essere sostituita periodicamente quando il bicarbonato rimane lì per molto tempo. Naturalmente non risolve eventuali perdite o problemi di umidità: serve solo come piccolo aiuto dopo aver pulito e asciugato bene.

Rimettere tutto in ordine

Prima di sistemare nuovamente i prodotti, conviene controllare uno per uno i contenitori. Le bottiglie appiccicose possono essere pulite esternamente, mentre spugne e panni umidi dovrebbero essere lasciati asciugare prima di essere rimessi nel mobile.

Anche la pattumiera, se viene tenuta sotto il lavello, merita una pulizia separata. Un secchio che trattiene odori può facilmente far sembrare maleodorante tutto il mobile, anche quando le superfici sono perfettamente pulite.

È utile evitare di riempire nuovamente lo spazio fino all’ultimo centimetro. Lasciare un po’ di spazio libero permette di vedere più facilmente il fondo e rende molto più semplice accorgersi subito di eventuali gocce o umidità.

Ogni tanto può bastare aprire il mobile per qualche minuto e controllare rapidamente che tutto sia asciutto. Questo piccolo gesto permette di intervenire prima che un problema minimo diventi un odore persistente.

Il cattivo odore sotto il lavello non va quindi semplicemente coperto. Svuotare il mobile, controllare tubi e zone umide, eliminare eventuali residui e pulire con poca acqua e sapone di Marsiglia permette di affrontare la causa più probabile.

Solo alla fine, quando tutto è perfettamente asciutto, una ciotolina di bicarbonato può aiutare a mantenere l’interno più neutro e gradevole.