Home / Pulizie / Moka / La moka piena di calcare torna come nuova con questo metodo

La moka è un oggetto immancabile in molte case e, proprio perché viene utilizzata quasi ogni giorno, con il tempo può accumulare calcare al suo interno. I depositi si formano soprattutto quando si utilizza acqua ricca di minerali e, se trascurati, possono compromettere il corretto funzionamento della caffettiera e influire anche sul gusto del caffè.

Una pulizia regolare permette di mantenere la moka efficiente più a lungo e di preparare un caffè dal sapore piacevole. Per eliminare il calcare non è necessario ricorrere a prodotti aggressivi: con il metodo giusto è possibile ottenere un ottimo risultato senza rovinare l’alluminio o l’acciaio della caffettiera.

Perché si forma

Il calcare è composto principalmente dai minerali presenti nell’acqua che, con il passare del tempo, si depositano sulle pareti interne della moka. Più l’acqua è dura, maggiore sarà la probabilità che questi residui si accumulino.

Le zone più soggette alla formazione del calcare sono il serbatoio inferiore, il filtro e la valvola di sicurezza. Quando i depositi aumentano, l’acqua può circolare con maggiore difficoltà e il caffè potrebbe fuoriuscire più lentamente rispetto al normale.

Anche il sapore della bevanda può risentirne. Una moka poco pulita tende infatti a trattenere residui che, lavaggio dopo lavaggio, possono alterare l’aroma del caffè.

Come eliminarlo

Uno dei metodi più utilizzati consiste nel preparare una soluzione con acqua e acido citrico, un ingrediente molto apprezzato per la sua capacità di sciogliere i depositi di calcare senza risultare troppo aggressivo.

La soluzione può essere versata nel serbatoio della moka, lasciandola agire per il tempo necessario affinché il calcare inizi ad ammorbidirsi. Successivamente è possibile risciacquare con cura tutti i componenti e, se necessario, utilizzare una spazzolina morbida per rimuovere gli ultimi residui presenti nel filtro o nelle altre parti della caffettiera.

Dopo la pulizia è consigliabile effettuare uno o due cicli utilizzando soltanto acqua, senza caffè. Questo semplice passaggio aiuta a eliminare ogni eventuale traccia di acido citrico prima di preparare nuovamente la bevanda.

Gli errori da evitare

Uno degli errori più frequenti consiste nel rimandare troppo a lungo la pulizia della moka. Quando il calcare si accumula in grandi quantità, la sua rimozione diventa più difficile e richiede più tempo.

È bene evitare anche spugne abrasive o utensili metallici che potrebbero graffiare le superfici interne, soprattutto nelle moka in alluminio. Una pulizia delicata è generalmente sufficiente per eliminare i depositi senza danneggiare il materiale.

Un altro errore consiste nel trascurare il filtro e la valvola di sicurezza. Sono proprio queste le parti dove il calcare tende ad accumularsi maggiormente e che meritano quindi particolare attenzione durante la manutenzione.

Infine, è importante risciacquare sempre accuratamente la moka dopo ogni trattamento, così da eliminare qualsiasi residuo prima di utilizzarla nuovamente.

Come prevenire il calcare

Per limitare la formazione dei depositi è utile svuotare sempre la moka subito dopo aver preparato il caffè e risciacquarla con acqua pulita, evitando di lasciare acqua stagnante al suo interno.

Anche asciugare accuratamente tutti i componenti prima di rimontarli aiuta a mantenere la caffettiera in buone condizioni e a ridurre la comparsa di residui.

Se l’acqua di casa è particolarmente ricca di calcare, effettuare periodicamente una pulizia con acido citrico permette di mantenere la moka più pulita e di prevenire la formazione di incrostazioni difficili da eliminare.

Quando pulire la moka

La frequenza della pulizia dipende soprattutto da quanto viene utilizzata la caffettiera e dalla durezza dell’acqua. Chi prepara il caffè ogni giorno dovrebbe controllare periodicamente l’interno della moka per verificare la presenza di eventuali depositi.

Non è necessario aspettare che il calcare diventi evidente. Intervenire ai primi segnali permette di mantenere la moka efficiente con molta meno fatica e di preservare più a lungo il gusto del caffè.

Con una manutenzione regolare e pochi semplici accorgimenti, la moka continuerà a funzionare correttamente nel tempo, regalando ogni giorno un caffè dal sapore autentico e senza i problemi causati dal calcare.