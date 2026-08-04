Home / Pulizie / Tre elettrodomestici che andrebbero puliti più spesso

Tra le faccende domestiche che vengono rimandate più facilmente ci sono quelle dedicate alla manutenzione degli elettrodomestici. Eppure lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie vengono utilizzate quasi ogni giorno e, proprio per questo motivo, hanno bisogno di essere pulite con regolarità. Durante il normale funzionamento accumulano residui di detersivo, calcare, sporco, grasso, pelucchi e umidità che, con il passare del tempo, possono compromettere sia le prestazioni sia l’igiene.

Trascurare la loro manutenzione non significa soltanto dover fare i conti con cattivi odori. Anche i consumi possono aumentare e i lavaggi diventare meno efficaci, costringendo spesso a ripetere i cicli o a utilizzare quantità maggiori di detergente. Bastano invece pochi minuti ogni mese per mantenere questi elettrodomestici in buone condizioni, prevenendo piccoli inconvenienti e contribuendo a prolungarne la durata.

La lavatrice

La lavatrice è probabilmente l’elettrodomestico che lavora più frequentemente in molte abitazioni. Ogni ciclo lascia però piccoli residui di detersivo, ammorbidente, sporco e calcare che, se non eliminati periodicamente, possono accumularsi nel cestello e nelle parti meno visibili.

Una pulizia completa almeno una volta al mese è generalmente sufficiente per mantenerla efficiente. È importante dedicare qualche minuto alla guarnizione dell’oblò, dove spesso rimangono acqua e residui di sporco, soprattutto nelle pieghe della gomma. Anche il cassetto del detersivo merita particolare attenzione, poiché con il tempo possono formarsi incrostazioni che ostacolano il corretto passaggio dei prodotti durante il lavaggio.

Non bisogna poi dimenticare il filtro, che raccoglie piccoli oggetti, fibre tessili e impurità. Un controllo periodico aiuta a evitare ostruzioni e consente alla lavatrice di scaricare l’acqua senza difficoltà. Per completare la manutenzione è utile effettuare un lavaggio a vuoto ad alta temperatura utilizzando un prodotto specifico per la pulizia della lavatrice oppure un rimedio adatto allo scopo, così da contribuire alla rimozione dei residui presenti all’interno del cestello.

Tra un utilizzo e l’altro è inoltre consigliabile lasciare l’oblò leggermente aperto. Questa semplice abitudine favorisce l’asciugatura dell’interno e limita la formazione di umidità, una delle principali cause dei cattivi odori.

L’asciugatrice

Anche l’asciugatrice richiede una manutenzione costante, spesso sottovalutata. Durante ogni ciclo vengono raccolti numerosi pelucchi provenienti dai tessuti e, se non eliminati regolarmente, possono ridurre l’efficienza dell’apparecchio e allungare i tempi di asciugatura.

Il filtro della lanugine dovrebbe essere pulito dopo ogni utilizzo. È un’operazione molto semplice che richiede soltanto pochi minuti, ma contribuisce a mantenere elevate le prestazioni dell’elettrodomestico e a favorire una corretta circolazione dell’aria.

Oltre a questa operazione quotidiana, almeno una volta al mese è consigliabile dedicarsi a una manutenzione più accurata. È utile pulire l’interno dell’oblò, le guarnizioni e la zona in cui viene inserito il filtro, dove spesso si accumulano polvere e residui difficili da notare a prima vista.

Nei modelli dotati di condensatore, è importante seguire le indicazioni riportate nel manuale del produttore e procedere alla sua pulizia con la frequenza consigliata. Anche la vaschetta della condensa, quando presente, dovrebbe essere svuotata regolarmente e lavata periodicamente per evitare la formazione di depositi.

Una manutenzione costante permette non solo di ottenere capi asciutti in tempi più rapidi, ma contribuisce anche a ridurre i consumi e a preservare il corretto funzionamento dell’elettrodomestico nel tempo.

La lavastoviglie

Anche se viene utilizzata per lavare piatti e stoviglie, la lavastoviglie non si pulisce automaticamente. Dopo ogni ciclo rimangono infatti piccoli residui di cibo, grasso, calcare e detersivo che possono depositarsi all’interno dell’apparecchio.

Per questo motivo è consigliabile effettuare una pulizia approfondita almeno una volta al mese. Il primo elemento da controllare è il filtro, che raccoglie i residui di cibo e deve essere risciacquato accuratamente sotto l’acqua corrente. Un filtro sporco può compromettere la qualità del lavaggio e favorire la comparsa di odori sgradevoli.

Anche i bracci irroratori meritano qualche attenzione. I piccoli fori da cui fuoriesce l’acqua possono infatti ostruirsi a causa del calcare o dei residui alimentari, riducendo l’efficacia del lavaggio. Controllarli periodicamente permette di mantenere una distribuzione uniforme dell’acqua durante ogni ciclo.

Le guarnizioni della porta dovrebbero essere pulite con un panno morbido per eliminare eventuali depositi di sporco, mentre un ciclo a vuoto con un prodotto specifico per la manutenzione della lavastoviglie aiuta a rimuovere i residui presenti nelle parti interne dell’elettrodomestico.

Anche una semplice abitudine può fare la differenza: lasciare lo sportello leggermente aperto al termine del lavaggio permette all’umidità di evaporare più facilmente, riducendo il rischio della formazione di cattivi odori.

La giusta manutenzione

Mantenere puliti lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie non richiede interventi complicati, ma soltanto un po’ di costanza. Inserire queste operazioni nella normale routine delle pulizie domestiche permette di evitare accumuli di sporco e di mantenere gli elettrodomestici sempre efficienti.

Una pulizia mensile della lavatrice e della lavastoviglie, insieme alla manutenzione regolare dell’asciugatrice e del suo filtro, rappresenta una buona abitudine che può contribuire a migliorare le prestazioni e a ridurre il rischio di guasti dovuti alla scarsa manutenzione. Naturalmente, nelle abitazioni in cui questi elettrodomestici vengono utilizzati molto frequentemente, gli interventi possono essere effettuati anche con maggiore regolarità.

Prendersi cura di questi apparecchi significa anche ottenere risultati migliori durante i lavaggi. Bucato più fresco, stoviglie più pulite e capi asciutti in modo uniforme sono spesso il risultato di una manutenzione semplice ma costante. Con pochi minuti dedicati ogni mese è possibile preservare l’efficienza degli elettrodomestici, limitare la formazione di cattivi odori e contribuire a prolungarne la durata nel tempo, evitando che piccoli accumuli di sporco si trasformino in problemi più difficili da risolvere.