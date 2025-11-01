I colletti delle camicie ritornano bianchi con questi pre lavaggi

Molto spesso mi sono trovata davanti a quei fastidiosi aloni gialli che si formano sul collo delle camicie, soprattutto quelle bianche.

Il motivo principale è una combinazione di sudore, sebo e residui di prodotti cosmetici, come profumi o creme per il viso. Con il calore del corpo e il contatto costante con il tessuto, queste sostanze si ossidano e lasciano quelle macchie che col tempo diventano sempre più visibili.

Anche il lavaggio in lavatrice a basse temperature, se fatto senza un pretrattamento, può fissare ancora di più l’alone nel tessuto.

Come trattare subito il colletto

Il segreto è intervenire appena possibile, senza lasciare che il sudore secchi e si fissi nel tessuto. Appena togli la camicia, tampona delicatamente il colletto con un panno umido e un po’ di sapone neutro.

Se non puoi lavarla subito, lasciala in ammollo in acqua fredda per almeno mezz’ora: in questo modo il tessuto si ammorbidisce e sarà più facile far sparire la macchia in seguito.

Evita invece l’acqua calda: rischierebbe di fissare ulteriormente l’alone.

Rimedio con sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un alleato prezioso contro gli aloni gialli. Inumidisci il colletto e strofina direttamente il sapone solido sulla parte macchiata, creando una leggera schiuma.

Poi, con una spazzolina a setole morbide o uno spazzolino da denti, massaggia delicatamente il tessuto per qualche minuto. Lascia agire il tutto per almeno 15-20 minuti, poi risciacqua con acqua fredda. Se necessario, ripeti il procedimento prima di lavare la camicia in lavatrice.

È un rimedio delicato ma molto efficace anche sui tessuti colorati, perché non li sbiadisce.

Rimedio con bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è perfetto per chi cerca un rimedio naturale e versatile. Prepara una pasta densa mescolando due cucchiai di bicarbonato con un po’ d’acqua. Stendila sull’alone e lasciala agire per circa 30 minuti.

Poi strofina delicatamente con una spazzolina e risciacqua con acqua fredda. Il bicarbonato agisce come sbiancante e deodorante, eliminando sia la macchia sia gli odori.

È ideale per i colletti bianchi, ma va bene anche su quelli chiari o pastello.

Rimedio con percarbonato di sodio

Per le macchie più tenaci, il percarbonato di sodio è un piccolo miracolo. Si attiva con l’acqua calda, quindi è perfetto se il tessuto lo permette (controlla sempre l’etichetta!).

Sciogli un cucchiaio di percarbonato in mezzo litro d’acqua calda e lascia in ammollo solo la parte del colletto per circa un’ora. Poi sciacqua e procedi al normale lavaggio. Il percarbonato rilascia ossigeno attivo, che scioglie l’alone e ridona al tessuto il suo bianco originale. È un rimedio potente, ma sempre ecologico e biodegradabile.