9 cose da non fare quando fa freddo

Fuori fa freddo e non vuoi ammalarti? Ecco tutto quello che devi fare per rimanere in buona salute anche quando fuori c’è gelo, freddo e vento. Se riesci a rinunciare a queste 9 abitudini puoi non solo non ammalarti ma addirittura godere del clima non proprio mite.

Utilizzare gocce nasali prima di uscire

Prima di uscire sei abituato a mettere le gocce nasali? Sbagliato, in questo modo le mucose non saranno più in grado di difenderci dai microrganismi esterni e non riscalderanno l’aria che inaliamo. Invece di mettere le gocce nel naso, prendi l’abitudine di soffiarlo semplicemente mantenendone il naturale equilibrio delle mucose.

Respirare con la bocca quando usciamo

In tanti respirano con la bocca invece che con il naso per tanti motivi. E’ un’abitudine da evitare perchè così facendo si incorre nel rischio di essere colpito da angina. Respira con il naso in modo profondo e lento.

Coprire naso e bocca con una sciarpa

Nella stagione fredda c’è l’abitudine (anche su consiglio delle mamme) di coprire naso e bocca con la sciarpa. Sapevi che è un’abitudine sbagliata? Durante la stagione fredda, il vapore acqueo che espiriamo può trasformarsi in ghiaccio se cade direttamente sulla sciarpa.

Cerca di coprire solo il viso lasciando il naso scoperto perchè il contrario potrebbe causare bronchite e angina.

Uscire di casa quando si ha freddo e si sta tremando

Se non è necessario uscire di casa meglio evitare quando si ha molto freddo e la pelle reagisce alla temperatura gelata con brividi di freddo. Anche se sei in giro e inizi a tremare corri subito verso un bar al chiuso, riprendi fiato e calore, togli il giubbotto per qualche minuto e riprendi la camminata.