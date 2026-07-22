Home / Pulizie / Scarpe / Come evitare che i sandali puzzino durante l’estate

L’estate è la stagione in cui i sandali diventano i protagonisti del guardaroba. Sono comodi, leggeri e permettono ai piedi di respirare meglio rispetto alle scarpe chiuse. Tuttavia, proprio perché vengono indossati a contatto diretto con la pelle e spesso per molte ore consecutive, possono sviluppare con facilità cattivi odori.

Questo problema è dovuto soprattutto al calore, alla continua traspirazione e all’umidità che si accumula sul plantare durante la giornata. Se non si interviene con una manutenzione regolare, i materiali tendono ad assorbire questi residui e gli odori diventano sempre più persistenti.

Fortunatamente bastano pochi accorgimenti e una pulizia costante per mantenere i sandali freschi per tutta l’estate, senza ricorrere a prodotti aggressivi che potrebbero rovinarne i materiali.

Perché i sandali puzzano

Quando le temperature aumentano, anche la traspirazione dei piedi diventa più intensa. L’umidità prodotta durante la giornata viene assorbita dal plantare e dalle fasce interne, soprattutto se realizzate con materiali porosi come sughero, tessuto o pelle.

Con il passare delle ore questa umidità non sempre riesce a evaporare completamente. Una parte rimane intrappolata all’interno dei materiali e favorisce la comparsa di odori sempre più evidenti, specialmente se i sandali vengono indossati ogni giorno senza il tempo necessario per asciugarsi.

Anche polvere, sabbia e piccoli residui provenienti dall’esterno contribuiscono a sporcare il plantare. A contatto con il sudore formano un sottile deposito che rende la superficie meno piacevole e accentua ulteriormente gli odori.

Le giornate particolarmente calde, le lunghe camminate e l’utilizzo prolungato accelerano questo processo. Per questo motivo è importante dedicare qualche minuto alla manutenzione dei sandali con una certa regolarità.

Come lavarli

Una pulizia frequente è il modo migliore per evitare che gli odori diventino difficili da eliminare.

Per la maggior parte dei sandali è sufficiente preparare una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Questo detergente è delicato e permette di rimuovere sporco, polvere e residui senza alterare il colore dei materiali.

La soluzione va applicata con un panno morbido oppure con una spugna ben strizzata. È importante evitare di immergere completamente i sandali nell’acqua, soprattutto quando sono presenti parti in pelle, sughero o colle che potrebbero deteriorarsi.

Per il plantare si può utilizzare una spazzola dalle setole morbide, effettuando movimenti delicati e uniformi. Questo permette di rimuovere lo sporco che tende ad accumularsi nelle zone maggiormente soggette alla traspirazione.

Al termine della pulizia è consigliabile passare un panno leggermente inumidito con sola acqua per eliminare eventuali residui di sapone.

Come asciugarli

L’asciugatura è una fase tanto importante quanto il lavaggio.

Dopo la pulizia è bene tamponare i sandali con un asciugamano pulito per eliminare l’acqua in eccesso. Successivamente devono essere lasciati asciugare in un ambiente ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.

Un’asciugatura controllata permette infatti di eliminare gradualmente l’umidità residua senza sottoporre i materiali a sbalzi di temperatura che potrebbero irrigidirli o deformarli.

È preferibile evitare anche termosifoni, stufe e asciugacapelli molto caldi. Un’asciugatura troppo rapida potrebbe alterare il plantare, scolorire alcuni materiali o compromettere la tenuta delle colle.

Prima di indossare nuovamente i sandali è importante verificare che siano completamente asciutti. Anche una minima quantità di umidità può favorire il ritorno degli odori dopo poche ore di utilizzo.

I rimedi migliori

Oltre alla normale pulizia esistono alcuni rimedi semplici che aiutano a mantenere i sandali freschi durante tutta la stagione.

Uno dei più utili consiste nel distribuire un leggero velo di bicarbonato sul plantare quando i sandali non vengono utilizzati. Lasciandolo agire per alcune ore, il bicarbonato contribuisce ad assorbire parte dell’umidità residua e degli odori accumulati.

Anche il talco può rappresentare un valido alleato. Applicato in piccole quantità sul plantare o direttamente sui piedi prima di indossare i sandali, aiuta a limitare la formazione di umidità durante la giornata.

Un altro accorgimento consiste nell’alternare più paia di sandali. Lasciare riposare una calzatura per almeno ventiquattro ore consente ai materiali porosi di asciugarsi completamente e riduce il rischio che gli odori si accumulino.

Infine, conservare i sandali in un luogo asciutto e ben ventilato permette di mantenerli freschi più a lungo rispetto a riporli immediatamente in scatole o armadi chiusi.

Per mantenerli profumati

Mantenere i sandali piacevoli da indossare durante tutta l’estate richiede soprattutto costanza.

Una rapida pulizia del plantare una volta alla settimana evita che sporco e umidità si accumulino nel tempo. Bastano pochi minuti per conservare l’aspetto delle calzature e prevenire la formazione di odori persistenti.

Anche lasciare i sandali all’aria dopo ogni utilizzo rappresenta una buona abitudine. Favorire l’evaporazione naturale dell’umidità permette ai materiali di asciugarsi completamente prima dell’uso successivo.

È utile inoltre evitare di indossare sempre lo stesso paio per molti giorni consecutivi. Alternare le calzature offre il tempo necessario affinché il plantare recuperi le condizioni ottimali e mantenga una piacevole sensazione di freschezza.

Con una pulizia regolare, una corretta asciugatura controllata e qualche semplice accorgimento quotidiano, i sandali possono rimanere puliti, freschi e confortevoli per tutta l’estate, rendendo ogni utilizzo più piacevole e contribuendo anche a preservarne l’aspetto nel tempo.