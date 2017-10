Halloween: come realizzare il trucco da vampira

906 visite

31 ottobre, Halloween! E’ alle porte una delle feste più spaventose, siete pronti per un trucco dagli effetti speciali? Il make up più di tendenza e più utilizzato è quello del classico vampiro! Realizzarlo non è difficile, seguite i nostri consigli step to step per un make up “da brividi”.

Trucco da vampira: gli step

Se non siete pratiche del make up fatevi aiutare da qualcuno più esperto, se invece siete abili nelle tecniche del trucco basta seguire i nostri consigli e realizzare un perfetto make up da vampira! La tua massima aspirazione di Halloween è la figura di Bella Swan nella saga dei vampiri Twilight? Bene mettiti all’opera e troverai il tuo Edward o chissà…un lupo!

Gli step del make up da vampira per Halloween

Mettiamoci all’opera per creare un make up da vampira perfetto per la notte delle streghe. Ecco tutti gli step utili alla realizzazione del trucco e tutti i prodotti necessari per un risultato superlativi. Vi occorreranno:

fondotinta chiaro (possibilmente liquido o in crema)-vedi come realizzare una base perfetta

(possibilmente liquido o in crema)-vedi come realizzare una base perfetta matita occhi grigio scuro

scuro matita rossa

polvere di riso o cipria compatta

o cipria compatta mascara nero

ombretto viola

ombretto verde chiaro

ombretto verde scuro

ombretto glicine

rossetto rosso e verde

Dopo aver preso tutti i prodotti passiamo alla realizzazione pratica del make up da vampira. Seguite passo per passo i vari step:





Applicare il fondotinta chiaro sul viso con l’aiuto di una spugnetta (per creare il colorito bianco effetto vampiro). Successivamente prendete la polvere di riso e fatela cadere sul viso come una cascata. In alternativa applicate con l’apposita spugna la cipria compatta. Quest’altra fase servirà per mantenere più a lungo il trucco e non farlo sbavare Prendete la matita grigia e applicatela sulle occhiaie, ai lati della bocca e sulle tempie. Sfumate con un pennellino per avere un risultato più realistico Prendere l’ombretto viola e applicatelo sulla palpebra superiore, sulle occhiaie (già calcate con la matita grigia) e all’angolo interno dell’occhio per sottolineare la pallidezza del viso. Poi con la matita rossa calcate la parte inferiore esterna dell’occhio per ricreare l’effetto occhi iniettati di sangue Applicate il mascara nero sulle ciglia inferiori e superiori, marcate l’effetto intingendo il mascara nel rossetto rosso e ripassatelo sulle ciglia. L’effetto è da horror puro con l’ombretto verde chiaro e scuro e le dovute sfumature con il pennello rendete il viso ancora più pallido e con l’effetto muffa

applicare sulle labbra del rossetto verde insieme all’ombretto glicine. Effetto cadavere assicurato Con la matita rossa create delle gocce di sangue ai lati della bocca e il gioco è fatto

Potete anche sostituire il rosso con il colore dell’autunno 2016 (vedi Tendenza make up autunno 2016:il Vinaccia). L’effetto non cambierà di molto e sarete anche una vampira alla moda e di tendenza.

Per completare la maschera da vampira aggiungete unghie lunghe alle mani e i finti canini. Non vi resta che abbinare l’abbigliamento giusto, una zucca (usi di bellezza) e del buon divertimento. Ah dimenticavo, cercate di non farvi vedere da qualcuno debole di cuore, potrebbe subire uno Shock! 🙂 Buon Halloween a tutti.