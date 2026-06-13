Come far tornare pulite le fughe del bagno con il bicarbonato

Le fughe del bagno sono tra le zone che tendono a perdere più rapidamente il loro aspetto originale. Anche quando le piastrelle appaiono pulite, gli spazi tra una mattonella e l’altra possono assumere una colorazione più scura e opaca a causa dell’accumulo progressivo di sporco.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle aree maggiormente esposte all’acqua, come il box doccia, le pareti vicino al lavabo e le zone intorno alla vasca. Con il passare del tempo, piccoli residui si depositano nelle fughe e si fissano alla loro superficie, rendendo necessaria una pulizia più approfondita.

Tra i rimedi più semplici e utilizzati c’è il bicarbonato di sodio, un ingrediente che permette di intervenire in modo efficace senza ricorrere a prodotti particolarmente aggressivi. Grazie alla sua azione delicata, può contribuire a migliorare l’aspetto delle fughe e a restituire maggiore uniformità all’intero rivestimento.

Perché si sporcano

Le fughe sono realizzate con materiali che presentano una naturale porosità superficiale. A differenza delle piastrelle smaltate, che offrono una superficie compatta e liscia, le fughe tendono a trattenere con maggiore facilità le particelle presenti nell’ambiente.

Ogni giorno acqua, sapone e polvere lasciano minuscoli residui che si depositano tra le piastrelle. Con il tempo questi materiali si accumulano e danno origine a un vero e proprio deposito particellare che modifica il colore originale delle fughe.

Nelle zone più utilizzate del bagno il fenomeno è ancora più evidente. Gli schizzi frequenti e la continua esposizione all’umidità favoriscono l’adesione dello sporco e rendono più difficile la normale pulizia superficiale.

Per questo motivo non sempre è sufficiente lavare il pavimento o le pareti. Le fughe richiedono infatti un intervento specifico che consenta di raggiungere lo sporco accumulato nelle loro micro-porosità.

Preparare il bicarbonato

Uno dei vantaggi del bicarbonato di sodio è la sua semplicità d’utilizzo. Per la pulizia delle fughe non è necessario preparare miscele elaborate o utilizzare molti ingredienti.

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Nella maggior parte dei casi è sufficiente versare alcune cucchiaiate di bicarbonato in una piccola ciotola e aggiungere poca acqua alla volta. L’obiettivo è ottenere una pasta densa e facilmente applicabile sulle fughe.

La consistenza è importante perché una miscela troppo liquida tenderebbe a scivolare sulle superfici verticali, riducendo il tempo di contatto con lo sporco. Una pasta più compatta, invece, aderisce meglio e permette al prodotto di agire in modo più efficace.

Grazie alla sua leggera azione abrasiva delicata, il bicarbonato riesce a favorire il distacco delle impurità senza compromettere l’integrità delle piastrelle e delle fughe.

Una volta preparata, la miscela può essere distribuita direttamente sulle zone interessate utilizzando una spugna o semplicemente le dita protette da guanti domestici.

Come pulire le fughe

Dopo aver applicato la pasta di bicarbonato è consigliabile lasciarla agire per alcuni minuti. Questo tempo di posa aiuta ad ammorbidire lo sporco e facilita le operazioni successive.

La fase più importante è quella della pulizia meccanica. Per eseguirla correttamente è possibile utilizzare una spazzola a setole morbide oppure un vecchio spazzolino da denti dedicato esclusivamente alle pulizie domestiche.

I movimenti devono essere regolari e seguire l’andamento delle fughe. Non è necessario esercitare una pressione eccessiva. La combinazione tra il bicarbonato e l’azione della spazzola è generalmente sufficiente per rimuovere gran parte dello sporco accumulato.

Durante questa operazione si noterà come molti dei residui stratificati inizino gradualmente a staccarsi dalla superficie. Nelle aree particolarmente sporche può essere utile ripetere il trattamento una seconda volta.

Procedere con calma consente di ottenere un risultato più uniforme e di evitare un consumo eccessivo del materiale presente tra le piastrelle.

Il risciacquo finale

Una volta terminata la pulizia è importante eliminare completamente il bicarbonato e lo sporco che si è staccato dalle fughe.

Questa fase richiede un accurato risciacquo controllato, effettuato utilizzando acqua pulita e un panno in microfibra ben strizzato. Il panno permette di raccogliere facilmente i residui senza ridistribuirli sulla superficie.

Se necessario, il risciacquo può essere ripetuto più volte fino a quando non rimangono tracce visibili di prodotto. Questo passaggio è particolarmente importante perché eventuali residui lasciati sulle piastrelle potrebbero generare aloni dopo l’asciugatura.

Terminata l’operazione, è consigliabile asciugare la zona con un panno pulito. In questo modo si evita che l’acqua evapori lentamente lasciando nuove tracce sulla superficie.

Un corretto risciacquo controllato contribuisce a valorizzare il risultato finale e a mettere in evidenza il colore originario delle fughe.

Gli errori da evitare

Quando si puliscono le fughe è facile commettere alcuni errori che possono compromettere il risultato finale.

Uno dei più frequenti consiste nell’utilizzare spazzole troppo rigide. Un’azione eccessivamente aggressiva può consumare il materiale delle fughe e renderlo più vulnerabile all’accumulo futuro di sporco.

Anche l’impiego di quantità eccessive di acqua rappresenta un errore comune. Se l’acqua non viene rimossa correttamente, può favorire la permanenza di residui stratificati nelle zone meno accessibili.

Un altro comportamento da evitare è quello di interrompere la pulizia troppo presto. Nelle fughe particolarmente sporche può essere necessario ripetere il trattamento per ottenere un miglioramento evidente.

Infine, è sempre consigliabile testare qualsiasi prodotto su una piccola area poco visibile prima di procedere sull’intera superficie.

Come mantenerle pulite

Dopo aver riportato le fughe a un aspetto più uniforme, la manutenzione diventa fondamentale per conservare il risultato ottenuto.

Una pulizia regolare delle piastrelle limita l’adesione dello sporco e riduce la quantità di particelle che possono accumularsi negli spazi tra una mattonella e l’altra.

Anche asciugare le superfici dopo l’utilizzo del bagno può contribuire a mantenere le fughe più pulite nel tempo. Riducendo la permanenza dell’acqua si limita infatti la formazione di nuovi depositi.

È utile intervenire rapidamente quando si notano i primi segni di sporco. Rimuovere i residui appena compaiono richiede molto meno lavoro rispetto a una pulizia approfondita effettuata dopo mesi di accumulo.

Con una manutenzione costante e l’utilizzo periodico del bicarbonato di sodio, le fughe possono conservare più a lungo il loro aspetto originale, contribuendo a rendere l’intero bagno più luminoso, ordinato e gradevole alla vista.