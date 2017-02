2.787 visite

Il cuscino con i noccioli di ciliegia è un rimedio molto utilizzato per trovare sollievo in caso di traumi muscolari di lieve-media entità come possono essere contusioni e cervicali, ma anche semplicemente per riscaldare le mani in inverno o per lenire i dolori mestruali come con una tradizionale borsa d’acqua calda.

Questi cuscini si trovano facilmente in commercio ma essendo l’estate la stagione delle ciliegie è possibile anche realizzarlo in casa, riciclando proprio i noccioli che normalmente si gettano nella spazzatura (sezione umido).

Come è ovvio pensare i noccioli hanno bisogno di un trattamento prima di essere infilati in una federa e utilizzati per creare il cuscino, infatti è necessario lavarli con cura per eliminare tutti i residui di frutto e farli asciugare naturalmente al sole per un paio di giorni.

Dopo un passaggio in forno a 100° per 20 minuti circa i noccioli sono pronti per l’uso; bisogna prepararne in quantità sufficiente per creare un cuscino della dimensione desiderata, di solito pari a metà federa di un cuscino normale.

Una volta essiccati i noccioli vanno inseriti in una federa: si può usare quella di un vecchio cuscino, creare un sacchetto o usare le fodere di un completo da letto (2 foderi piccoli del lettino da bambino inseriti uno dentro l’altro o si può tagliare una fodera normale a metà e inserire una parte nell’altra), l’importante è avere un tessuto più doppio in grado di attutire in parte il calore emanato dai noccioli di ciliegio appena riscaldati che potrebbe essere poco sopportabile.