Home / Pulizie / Il trucco per pulire i fuochi della cucina senza fatica

I fuochi della cucina sono tra le parti del piano cottura che si sporcano più facilmente. Ogni volta che si cucina, schizzi di sugo, grasso, acqua e residui di cibo finiscono inevitabilmente sui bruciatori, formando con il tempo incrostazioni difficili da eliminare. Se trascurati, possono perdere il loro aspetto originale e diventare sempre più complicati da pulire.

La buona notizia è che non servono prodotti aggressivi per farli tornare puliti. Con il metodo giusto e qualche ingrediente semplice è possibile eliminare lo sporco senza fatica e senza rischiare di rovinare i componenti del piano cottura.

Prima di iniziare

Prima di procedere con la pulizia è importante attendere che i fuochi siano completamente freddi. Smontare i bruciatori quando sono ancora caldi può essere scomodo e, oltre a rendere più difficile la pulizia, aumenta il rischio di scottature.

Una volta rimossi, è consigliabile eliminare eventuali briciole o residui di cibo con un panno asciutto o con della carta da cucina. Questo semplice passaggio evita di sporcare inutilmente l’acqua di ammollo e permette ai prodotti utilizzati di agire direttamente sulle incrostazioni.

Se i fuochi non vengono puliti da molto tempo, vale la pena separarli completamente dal piano cottura e controllare che anche la zona sottostante sia libera da residui di grasso e sporco.

Il metodo più efficace

Per una pulizia profonda è sufficiente riempire una bacinella o una pentola con acqua molto calda e aggiungere due cucchiai di acido citrico in polvere per ogni litro d’acqua. Dopo aver mescolato fino a completo scioglimento, i fuochi possono essere immersi nella soluzione e lasciati in ammollo per circa trenta minuti.

Durante questo tempo il calore dell’acqua e l’acido citrico aiutano ad ammorbidire lo sporco accumulato, rendendo molto più semplice la pulizia successiva.

Terminato l’ammollo, è sufficiente strofinare delicatamente con una spugna non abrasiva oppure con uno spazzolino a setole morbide, insistendo nelle scanalature dove si accumulano più facilmente unto e residui. Nella maggior parte dei casi lo sporco si stacca senza dover esercitare una forte pressione.

Al termine della pulizia è importante risciacquare accuratamente ogni pezzo con acqua pulita e asciugarlo perfettamente prima di rimontarlo sul piano cottura.

Le incrostazioni ostinate

Quando i fuochi presentano incrostazioni molto vecchie, un solo ammollo potrebbe non essere sufficiente. In questi casi è preferibile ripetere il trattamento piuttosto che utilizzare pagliette metalliche o utensili appuntiti, che potrebbero graffiare la superficie.

Per ammorbidire lo sporco più resistente può essere utile lasciare i fuochi immersi nella soluzione per qualche minuto in più e passare poi uno spazzolino nelle fessure dove normalmente si accumulano grasso e residui di cottura.

Se dopo il primo trattamento rimangono ancora alcune macchie, è sufficiente ripetere l’operazione. Agire con delicatezza è quasi sempre la scelta migliore per ottenere un buon risultato senza danneggiare il materiale.

Cosa evitare

Uno degli errori più comuni è utilizzare prodotti troppo aggressivi pensando di ottenere una pulizia più rapida. Candeggina, detergenti molto corrosivi e spugnette abrasive possono alterare la finitura dei fuochi e, nel tempo, rovinarne l’aspetto.

Anche immergere i bruciatori quando sono ancora caldi è una cattiva abitudine. Oltre a essere poco pratico, lo sbalzo termico potrebbe compromettere alcuni componenti, soprattutto nei piani cottura più delicati.

È inoltre importante rimontare i fuochi solo quando sono completamente asciutti. L’umidità residua potrebbe rendere più difficile l’accensione o compromettere il corretto funzionamento della fiamma.

Per mantenerli puliti

Mantenere i fuochi della cucina puliti è molto più semplice che intervenire su incrostazioni ormai vecchie. Una rapida pulizia dopo aver terminato di cucinare evita che grasso e residui si secchino, rendendo ogni intervento successivo decisamente più veloce.

Anche dedicare qualche minuto, una volta ogni due o tre settimane, a un ammollo con acido citrico permette di prevenire la formazione dello sporco più ostinato e di conservare più a lungo il loro aspetto originale.

Con queste semplici abitudini i fuochi rimangono puliti, le incrostazioni si formano con molta più difficoltà e la pulizia del piano cottura diventa un’operazione rapida, senza bisogno di prodotti aggressivi o di strofinare a lungo.