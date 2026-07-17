Home / Come fare / Perché l’accappatoio continua a puzzare di umido

Può capitare di prendere un accappatoio appena lavato e percepire comunque quel fastidioso odore di umidità. A prima vista il tessuto appare pulito, è morbido e profumato, ma dopo poche ore o al primo utilizzo torna quella tipica sensazione di chiuso che fa pensare a un lavaggio poco efficace.

Nella maggior parte dei casi il problema non dipende dalla qualità dell’accappatoio, ma da alcune abitudini quotidiane che favoriscono il ristagno dell’umidità tra le fibre. Anche piccoli errori, ripetuti nel tempo, possono rendere difficile eliminare del tutto quel cattivo odore. Fortunatamente, con qualche accorgimento è possibile mantenere l’accappatoio fresco e piacevole da utilizzare molto più a lungo.

Da dove arriva

L’odore di umidità compare soprattutto quando l’accappatoio non riesce ad asciugarsi completamente tra un utilizzo e l’altro. La spugna è un tessuto molto assorbente e trattiene una notevole quantità di acqua, che ha bisogno di tempo e di una buona ventilazione per evaporare del tutto.

Uno degli errori più comuni consiste nel lasciare l’accappatoio appeso in un bagno poco arieggiato dopo la doccia. In un ambiente ricco di vapore, l’asciugatura avviene molto più lentamente e l’umidità tende a rimanere nelle fibre. Lo stesso problema può verificarsi quando viene lasciato piegato sullo stendino, appoggiato su una sedia oppure riposto nella cesta della biancheria ancora bagnato.

Anche utilizzare sempre lo stesso accappatoio ogni giorno, senza lasciargli il tempo necessario per asciugarsi completamente, favorisce la comparsa di quel tipico odore di chiuso. Se possibile, alternare due accappatoi permette alle fibre di asciugarsi completamente e di mantenersi fresche più a lungo.

Il falso pulito

Quando l’accappatoio continua a sapere di umido, la prima soluzione che viene in mente è aumentare la quantità di detersivo oppure utilizzare più ammorbidente. In realtà, questa abitudine raramente risolve il problema e, in alcuni casi, può addirittura peggiorarlo.

Una quantità eccessiva di detersivo può lasciare residui tra le fibre della spugna, soprattutto se il risciacquo non riesce a eliminarli completamente. Lo stesso può accadere con l’ammorbidente, che utilizzato oltre le dosi consigliate tende a depositarsi sul tessuto, rendendolo meno assorbente.

Il profumo dei prodotti per il bucato può dare inizialmente una sensazione di freschezza, ma spesso si limita a coprire temporaneamente l’odore. Dopo poche ore o al successivo utilizzo, quella sensazione di umido può ripresentarsi esattamente come prima.

Per ottenere un bucato davvero fresco è preferibile utilizzare la giusta quantità di prodotto e assicurarsi che il risciacquo sia efficace, senza eccedere con detersivi o profumazioni.

C’è un dettaglio che sfugge

Quando anche asciugamani, canovacci e accappatoi iniziano ad avere lo stesso odore, il problema potrebbe non riguardare il bucato, ma la lavatrice.

Con il passare del tempo, nella guarnizione dell’oblò, nel cassetto del detersivo e perfino nel cestello possono accumularsi residui che finiscono per influire anche sulla freschezza dei tessuti. Per questo motivo è importante dedicare periodicamente qualche minuto alla manutenzione dell’elettrodomestico.

Un lavaggio a vuoto ad alta temperatura aiuta a mantenere pulito il cestello, mentre una regolare pulizia della guarnizione e del cassetto evita l’accumulo di sporco. Anche lasciare lo sportello aperto al termine del lavaggio è una buona abitudine, perché favorisce l’asciugatura dell’interno della lavatrice e limita la formazione dei cattivi odori.

Trascurare questi piccoli interventi può compromettere il risultato del bucato, anche quando si utilizzano detersivi di buona qualità.

Il metodo che funziona

Per eliminare l’odore di umidità è importante seguire un lavaggio adatto al tipo di tessuto, rispettando sempre le indicazioni riportate sull’etichetta dell’accappatoio. È inoltre consigliabile evitare di riempire eccessivamente il cestello della lavatrice, così da consentire all’acqua di raggiungere facilmente tutte le fibre.

Al posto dell’ammorbidente può essere utilizzata una soluzione di acido citrico, utile per mantenere la spugna morbida senza lasciare residui. Se invece l’odore è ormai persistente, un lavaggio con percarbonato di sodio, quando compatibile con il tessuto e con la temperatura di lavaggio, rappresenta un valido aiuto per rinfrescare l’accappatoio e rimuovere gli odori più difficili.

Al termine del programma è consigliabile estrarre subito il bucato dalla lavatrice. Lasciare l’accappatoio nel cestello anche solo per qualche ora può favorire nuovamente la comparsa dell’odore di umidità.

L’asciugatura merita la stessa attenzione del lavaggio. L’accappatoio dovrebbe essere steso ben aperto, evitando pieghe che rallentano l’evaporazione dell’acqua, e lasciato asciugare in un ambiente ben ventilato.

Le buone abitudini

Eliminare definitivamente l’odore di umidità non richiede prodotti particolari, ma una serie di piccole attenzioni da adottare con costanza. Una corretta asciugatura dopo ogni utilizzo, un lavaggio eseguito con le giuste quantità di detersivo e una manutenzione regolare della lavatrice sono spesso sufficienti per ottenere un risultato duraturo.

Anche evitare di riporre l’accappatoio nell’armadio quando è ancora leggermente umido rappresenta un’accortezza fondamentale. Pochi minuti in più dedicati all’asciugatura possono fare una grande differenza e impedire che il cattivo odore ritorni dopo pochi giorni.

Con queste semplici abitudini, l’accappatoio conserva più a lungo la propria morbidezza, rimane piacevolmente fresco e continua ad assorbire l’acqua in modo efficace. B