In Gran Bretagna sono arrivate milioni di farfalle colorate

A quanto pare, la natura è sempre pronta a regalarci spettacoli straordinari. E’ questo il caso della Gran Bretagna in cui, da circa 6 settimane a questa parte, stanno arrivando milioni di farfalle variopinte e multicolore, giunte da moltissime località dell’Europa.

Una migrazione variopinta

Si chiama proprio migrazione della “Signora Dipinta” – prendendo il nome da questa coloratissima farfalla migratrice – quella che sta accadendo in Inghilterra in questi giorni, e sembra essere la più numerosa e significativa migrazione di farfalle dal 2009, in cui se ne contarono circa 11 milioni.

La farfalla è un animale viaggiatore e si sposta di continuo, cercando condizioni climatiche più calde verso la fine dell’estate. E’ in grado di attraversare intere nazioni calde e afose prima di fare ritorno nelle regioni del Nord durante la primavera successiva. Ad esempio, la farfalla è in grado di compiere anche un viaggio dall’Africa Tropicale al Circolo Polare Artico.

La farfalla signora dipinta

E’ la specie di farfalla che sta emigrando in massa verso la Gran Bretagna e la sua popolazione è aumentata del 32% a partire dagli anni 70. Secondo Butterfly Conservation, la migrazione di quest’anno è iniziata nel Mediterraneo orientale intorno al 14 giugno. Le farfalle hanno deposto molte uova durante il loro viaggio e sembra che il Regno Unito si riempirà di moltissimi colori, a dispetto del grigiore che lo contraddistingue durante la maggior parte dell’anno.