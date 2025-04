Con questi rimedi naturali la mia borraccia è pulita e finalmente non puzza più

Se anche tu usi la borraccia ogni giorno, lo sai, è comoda e ecologica… ma quante volte la pulisci davvero a fondo? Spesso ci limitiamo a sciacquarla con un po’ d’acqua, magari una passata veloce di detersivo e via. Il problema è che all’interno possono accumularsi residui, batteri e soprattutto odori poco piacevoli, soprattutto se la usi per tè, integratori o succhi.

C’è però un trucco semplicissimo che puoi ricreare utilizzando ingredienti che hai già in cucina! Non serve nulla di chimico o complicato, è un rimedio naturale perfetto anche per le borracce termiche!

Gli ingredienti li hai già in casa

Per questo metodo ti servono solo tre cose: il riso crudo, il sale grosso e l’aceto (meglio se è bianco o di mele). Il riso ti aiuterà a strofinare l’interno della borraccia in modo efficace; il sale sarà un perfetto alleato per eliminare odori strani e “grattare via” eventuali incrostazioni; l’aceto, invece, scioglierà tutti i residui organici, neutralizzando anche i cattivi odori.

Se vuoi dare un tocco in più, puoi aggiungere qualche goccia di succo di limone: non è necessario, ma lascia un profumo fresco che può essere davvero piacevole.

Come si fa passo dopo passo

La procedura è davvero semplice: prima di tutto, metti nella borraccia un paio di cucchiai di riso crudo; poi aggiungi un cucchiaio abbondante di sale grosso e versa mezzo bicchiere di aceto. A questo punto completa con acqua calda (non bollente!) fino a circa metà borraccia.

Chiudi bene il tappo e agita energicamente per un paio di minuti: sentirai il riso muoversi all’interno, perché insieme al sale strofinerà le pareti della borraccia. Lascia riposare il tutto per almeno 5-10 minuti ma, se la borraccia è molto sporca o ha odori persistenti, puoi lasciarla in ammollo anche tutta la notte.

Infine svuota il contenuto e risciacqua abbondantemente con acqua calda. L’ideale è lasciarla asciugare a testa in giù, con il tappo separato, per evitare ristagni di umidità.

Questo metodo è perfetto da fare almeno una volta a settimana, soprattutto se usi la borraccia ogni giorno. Noterai subito la differenza: la borraccia sarà più pulita, senza strani odori, e ti sembrerà quasi nuova.

Consigli bonus!

Evita questo metodo se la tua borraccia è in alluminio non rivestito, perché l’aceto può rovinarne la superficie nel tempo. Se invece usi una borraccia in acciaio inox, o in plastica alimentare resistente, non ci sono problemi.

Se hai beccucci o cannucce integrate, prova a pulirli a parte con uno scovolino o a lasciarli in ammollo in acqua e aceto.