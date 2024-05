Mille e più usi dell’Ace Gentile per la tua casa

Alzi la mano chi, come me, ama l’Ace Gentile, questa candeggina delicata che è diventata la mia migliore alleata quando si tratta di avere il bucato pulito e privo di macchie!

Anche se, però, è indicato per trattare i capi colorati, in realtà io la uso per vari problemi in casa.

Perciò, oggi vi confido i mille e più utilizzi dell’Ace Gentile!

Che cosa è

Innanzitutto, partiamo con il definire brevemente cosa è questo prodotto e per cosa è concepito principalmente.

L’Ace Gentile, altro non è che una candeggina delicata, che grazie alla sua formula Oxy-Color può essere usata sui capi colorati per ravvivarne proprio il colore.

Al contempo, rimuove macchie, sporco e cattivi odori dai panni e li igienizza eliminando batteri e germi. Insomma, con l’Ace Gentile i capi colorati hanno sicuramente vita lunga!

Potete utilizzarla sia per pre-trattare le macchie più ostinate, sia in combinazione con il comune detersivo in lavatrice per effettuare il lavaggio.

Ma, come già abbiamo detto, questo prodotto è super versatile e io lo utilizzo anche per altre superfici in casa. Vediamo quali!

Pavimenti

Una delle superfici su cui non posso fare a meno di utilizzare l’Ace Gentile sono i pavimenti.

Dal momento, infatti, che questo prodotto ha proprietà pulenti, sgrassanti, deodoranti e ravvivanti, è in grado di rimuovere facilmente tutte le macchie e lo sporco dai pavimenti e, al contempo, a renderlo anche brillante.

Io personalmente, lo utilizzo sempre sul mio pavimento fatto di grès porcellanato, pertanto consiglio sempre di accertarvi che sia adatto anche al materiale che avete in casa!

Ovviamente, lo aggiungo sempre al detersivo che comunemente utilizzo in modo da non dover rinunciare al mio profumo preferito in casa!

Sanitari

La ceramica dei sanitari col tempo tende a perdere la sua lucentezza e a risultare “spenta” e opaca. Per questo, utilizzo l’Ace Gentile per pulire e lucidare i sanitari.

Semplicemente, verso circa 50 ml in un secchio contenente circa 3 litri di acqua e immergo, poi, una spugnetta nella miscela così ottenuta.

A questo punto, la passo più volte sui sanitari e risciacquo accuratamente con un panno imbevuto con sola acqua.

L’Ace Gentile non solo pulirà e rimuoverà le macchie più ostinate, ma sarà in grado di igienizzare anche queste superfici spesso soggette a batteri e germi.

Piastrelle

Sempre senza spostarmi dal bagno, utilizzo la stessa miscela vista prima per pulire i sanitari anche sulle piastrelle di ceramica.

Ovviamente, anche in questo caso vi consiglio di fare sempre attenzione al materiale di cui sono fatte, perché sebbene l’Ace Gentile abbia un approccio appunto “gentile” rispetto alla candeggina classica, potrebbe comunque corrodere alcune superfici.

Acciaio

Che si tratti dell’acciaio della cucina, come l’angolo cottura, o l’acciaio dei rubinetti, poco importa in quanto io spesso tratto queste superfici con l’Ace Gentile per averle lucide e igienizzate al meglio!

Anche in questo caso, verso circa 50 ml di questo prodotto in una bacinella contenente 3 litri di acqua e immergo un panno in pelle nella miscela.

Dopodiché, lo passo più volte sui rubinetti, sul piano cottura o sulle superfici di acciaio e, infine, asciugo accuratamente per evitare la formazione degli aloni!

Vetri

Infine, mi capita spesso di pulire anche i vetri con l’Ace Gentile, soprattutto quelli del bagno che presentano più macchie e sporco, come per esempio le macchie di dentifricio, bagnoschiuma e così via.

Procedo come già visto nei rimedi precedenti, passando prima una spugnetta e strofinandola sulla superficie del vetro e risciacquando, poi, con un panno in pelle.

Infine, asciugo accuratamente con un panno asciutto, effettuando dei movimenti circolari così da non avere aloni.

Insomma…l’Ace Gentile è così versatile da diventare un alleato prezioso per la pulizia di tutta la casa!