Ace Pavimenti igienizzanti: profumazioni e utilizzi

Diciamocelo, il marchio Ace è davvero una garanzia quando si tratta di avere casa super pulita e igienizzata.

Talvolta, acquisto prodotti di questo marchio sentendomi già piuttosto tranquilla del fatto che funzioneranno.

Ma ciò nonostante, mi piacerebbe comunque dirvi la mia su un prodotto che sto utilizzando nell’ultimo periodo per lavare i pavimenti: Ace Pavimenti.

Che cosa è

L’Ace per Pavimenti è un prodotto contemplato appunto per la pulizia dei pavimenti. La sua caratteristica chiave è la funzione igienizzante che lo rende un prodotto versatile, utile per pulire anche le altre superfici della casa.

La nota più positiva di questo detersivo è sicuramente l’odore, che a prescindere dalle diverse profumazioni, è sempre molto piacevole e fa profumare la casa di fresco e pulito.

Poiché, però, ci sono diverse profumazioni. Scopriamole insieme!

Profumazioni

L’Ace per pavimenti igienizzante viene proposto in due profumazioni. Le ho provate tutte e due e non saprei dire qual è la più piacevole perché le amo entrambe!

C’è la versione in “Talco e muschio bianco”, che vanta un profumo avvolgente che sembra quasi conferire una sensazione di benessere, mentre la versione in “Lavanda e oli essenziali” richiama il profumo della lavanda e dona una sensazione piacevole di relax.

Come li utilizzo sui pavimenti

Parto col dire che ho provato entrambe le profumazioni e funzionano allo stesso modo. Ciò che cambia, infatti, è solo l’odore che potete scegliere in base ai vostri gusti.

Circa l’utilizzo, io semplicemente verso due tappi di prodotto in un secchio contenente più o meno circa 5 litri di acqua e immergo, poi, lo straccio al suo interno.

Dopodiché, aspetto qualche minuto, tempo che lo straccio possa impregnarsi del prodotto e lo passo sul pavimento più volte.

Infine, non risciacquo considerato che questo prodotto ha “una formula igienizzante senza candeggina ed è in grado di pulire a fondo e di far brillare i pavimenti alla prima passata senza bisogno di risciacquo”, così come indicato anche sul flacone.

Quando voglio ottenere un profumo esplosivo in casa, verso anche direttamente il prodotto puro su uno straccio imbevuto di sola acqua e lo passo sui pavimenti…l’odore si sentirà fino al giorno dopo!

Altri utilizzi in casa

Anche se è concepito per la pulizia dei pavimenti, in realtà utilizzo questo prodotto anche per la pulizia di altre superfici.

Dato che non contiene candeggina, infatti, ed è delicato, lo utilizzo anche per pulire i mobili, le scrivanie e il tavolo e le sedie.

Inoltre, una volta lavati i sanitari e rimosso lo sporco, i germi e i batteri, faccio un’ultima passata su queste superfici con un panno imbevuto di Ace per pavimenti in modo da portare un buon profumo in tutto il bagno!

Cosa amo di questo prodotto

Dopo avervi presentato questo prodotto, vi confido per me quelli che sono i suoi punti di forza che mi spingono a sceglierlo sempre e a non poterne fare a meno.

Innanzitutto, il profumo. Che sia la profumazione alla lavanda o al muschio bianco, l’Ace per pavimenti ha un odore inconfondibile che non solo risulta molto piacevole ma perdura anche a lungo.

Mi è capitato spesso di sentire il buon odore anche il giorno dopo soprattutto nelle stanze meno frequentate.

Inoltre, mi piace tanto anche il suo potere pulente, ovvero la capacità di rimuovere le macchie velocemente pur non contenendo candeggina.

Quello su cui, invece, non mi sento pienamente soddisfatta è il suo potere lucidante perché ho notato che sul gres porcellanato opaco riesce a rimuovere gli aloni anche senza risciacquo, mentre su pavimenti più lucidi questo effetto non sempre è garantito e c’è bisogno di risciacquo.

Ace pavimenti disinfettante

Oltre alla categoria di prodotti Ace per pavimenti “igienizzante”, esiste anche la versione “disinfettante”, la quale promette di eliminare il 99,9% di batteri, funghi e lieviti.

Anche questo prodotto è senza candeggina e vanta un odore di igiene e di pulito grazie al profumo con note di eucalipto ed erbe aromatiche.

A differenza dei prodotti Ace per pavimenti con funzione igienizzante, questo è contemplato anche per disinfettare altre superfici della casa, così come indicato anche sull’etichetta.

Personalmente, io ho entrambe le versioni e questa la riservo soprattutto per la pulizia del bagno, dove ho bisogno di portare maggiormente un profumo di fresco e di disinfettare non solo i pavimenti ma anche il water, la doccia e così via.

Avvertenze

Ovviamente, questi utilizzi sono adatti sulle mie superfici, pertanto vi raccomando sempre di provare questo prodotto in un angolo nascosto delle vostre superfici per essere certe che vada bene.