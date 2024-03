Come utilizzo l’acqua ossigenata come rimedio alternativo per la mia casa

Quando ho iniziato ad usare i rimedi naturali o casalinghi, mi sono sempre chiesta quali ingredienti che avessi in casa potessero servirmi anche per pulire. Uno di questi è proprio l’acqua ossigenata!

Per me è stata davvero una riscoperta, per questo ho deciso di elencarvi le pratiche di pulizia dove per me è diventato ormai indispensabile!

Perché credo che sia utile per pulire la casa

La mia preferenza per l’acqua ossigenata nasce dal suo potere disinfettante e sbiancante. Non solo è efficace contro sporco, macchie e batteri, ma è anche rispettosa dell’ambiente e della salute di chi vive in casa. Inoltre, è economica e facilmente reperibile. Scoprirete che può sostituire molti dei detersivi chimici che riempiono i vostri armadi.

La uso per sbiancare le fughe

Una delle prime magie che ho scoperto è stata la sua capacità di ringiovanire le fughe del pavimento.

Creo una pasta usando bicarbonato e acqua ossigenata, ad occhio (e in base alla grandezza della zona da trattare) la spalmo sulle fughe incrostate, lascio agire per qualche ora e poi strofino con una spazzola. Il risultato? Fughe che sembrano nuove!

Ecco anche un video dove vi spiego per bene come fare:

La uso per togliere le macchie di sudore

Le macchie di sudore sulle maglie e camicie bianche non sono più un problema ora per me! E adesso scoprirete che è semplicissimo.

Tampono direttamente con un po’ di acqua ossigenata su di esse prima del lavaggio, aiutandomi con una spugnetta o un dischetto di cotone, poi lascio agire per un’ora.

La uso in lavatrice per avere bucato più bianco

Per ottenere un bucato davvero bianco e disinfettato, aggiungo un bicchiere di acqua ossigenata alla mia lavatrice insieme al detersivo abituale. Questo semplice gesto rinforza l’azione pulente del detersivo e rende i bianchi splendenti.

La uso per sbiancare gli angoli della doccia con muffa

Gli angoli della doccia possono diventare il ricettacolo di muffa e sporco. Applico un composto di acqua ossigenata direttamente sulle parti interessate, lascio agire per un po’ e poi risciacquo. Gli angoli tornano a brillare e la muffa sparisce.

Ammetto che all’inizio ero scettica, ma dopo aver visto i risultati ho capito il potere dell’acqua ossigenata. Vi invito a provarla e vedrete con i vostri occhi quanto può essere efficace e versatile.