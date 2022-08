Aggiungi una crema antirughe alla tua skincare routine

La cura della pelle è una pratica molto importante, tantissime sono le persone che quotidianamente applicano prodotti diversi per mantenere la cute sempre bella e nel migliore modo possibile, combattendo i segni dell’età che passa con la giusta idratazione e pulizia.

L’attenzione che si deve dare alla pelle è al pari del resto del corpo e giustamente tanti sono i prodotti da scegliere per compiere ogni giorno una sorta di rituale adatto per migliorare e mantenere la propria pelle. Questo rituale può essere racchiuso in piccoli e semplici passaggi che completano e assicurano una skincare routine importante.

Creme viso antirughe, come riconoscerle?

Ma prima di vedere questi passaggi concertiamoci sulla crema viso antirughe in particolare ottima per la vostra skincare. Chi lo ha detto che la pelle senza rughe debba essere una prerogativa dei giovani soltanto? Tanti sono i negozi specializzati, fisici ma anche online, che immettono sul mercato creme antirughe assolutamente di alto livello che idratano, nutrono e levigano in maniera impeccabile la pelle.

Non tutti però sono in grado di riconoscere una crema buona: bisognerà prestare attenzione ad alcuni ingredienti come l’acido ialuronico, retinolo, coenzima Q10, peptidi, ceramidi, vitamine A, C ed E insieme al collagene per una pelle liscia ed elastica.

Diverse creme per ogni età

Ma una crema viso antirughe può essere utilizzata a qualsiasi età? Assolutamente sì anche se per ogni step di età bisognerà utilizzare una crema di questo tipo con determinate caratteristiche. Ad esempio, intorno ai 25 anni per combattere le prime rughe servirà tanta idratazione ecco perché bisognerà optare per una crema idratante con acido ialuronico.

A 40 anni la scelta dovrà cadere su creme viso antirughe con collagene e retinolo per le righe intorno alla zona delle labbra, occhi e fronte. Se saliamo di età, intorno ai 50 anni, ci saranno creme molto più dense per un effetto lifting con azione efficace contro rughe più profonde e anche contro le macchie pigmentate.

Creme da applicare per le ore diurne e quelle notturne

Ci sono anche prodotti di creme viso antirughe per la protezione dei raggi solari nocivi e dagli effetti dell’ambiente. Se invece si volesse qualcosa per la notte ecco che allora si dovrà prendere una crema antirughe con principi attivi per la rigenerazione profonda della pelle durante le ore di sonno.

Per quanto riguarda la pelle del contorno occhi bisognerà fare molta attenzione, si dovrà optare per una cura particolare, speciale con proteine, vitamine, peptidi anche contro le borse sotto gli occhi e le occhiaie. Qualora vogliate aumentare l’effetto della crema viso antirughe bisognerà applicare un siero viso prima della crema e scegliere anche una maschera viso, almeno una o anche due volte a settimana.

Semplici passaggi per la cura della pelle

Accennavamo all’inizio a semplici passaggi per la cura della pelle: non si può non partire dalla pulizia e rimozione del trucco senza i quali essa non avrebbe i nutrienti necessari con i pori ostruiti; come abbiamo detto scrub o maschera almeno un paio di volte a settimana per la rimozione delle cellule morte sulla cute; applicate il siero per il viso per la penetrazione negli strati più profondi; crema viso che combatte le varie imperfezioni come acne e macchie di pigmento oltre che idratare e nutrire la pelle.