Ci sono alcuni angoli della casa che non si prendono spesso in considerazione durante le pulizie ed è lì che lo sporco si annida senza che ce ne accorgiamo.

Tra questi possiamo elencare, per esempio, gli angoli del soffitto, del pavimento e della doccia, a cui, essendo lontani da noi, non si fa molto caso fino a quando lo sporco non diventa così ostinato che si nota a vista d’occhio.

Voglio per questo raccontarvi la mia esperienza e dirvi come ho risolto e fatto in modo che anche gli angoli più remoti del mio appartamento tornassero a splendere.

Angoli soffitto

Non si pensa mai a pulire gli angoli del soffitto fino a quando un giorno non appaiono scuri o luogo in ci si annidano ragnatele davvero antiestetiche. Questo è quello che mi è capitato e non sapevo come risolvere.

Le ragnatele sono semplici da eliminare, ma la polvere che si appiccica non altrettanto. La prima cosa che ho provato a fare è stata raggiungere gli angoli con una scopa dal manico allungato per togliere il grosso.

Poi ho ricoperto la scopa con un panno pelle imbevuto di una soluzione composta di acqua tiepida e scaglie di sapone di Marsiglia. Fate sempre attenzione, però, ad assicurandovi che sia adatta alle vostre pareti per non rovinarle.

Ho faticato con un po’ di olio di gomito fino a quando non sono rimasta soddisfatta dal risultato. E, poiché ha funzionato, ripeto la pulizia almeno una volta ogni due mesi per evitare che la situazione si ripeta.

Angoli doccia/bagno

Il bagno è un caso che va trattato a parte, in quanto si tratta della stanza più umida della casa, dove condensa e muffa possono fare dei danni davvero butti.

Soprattutto negli angoli della cabina doccia è facile che si formi uno strato scuro di muffa che non viene via molto facilmente. Personalmente non amo i prodotti chimici, quindi utilizzo un rimedio naturale infallibile. Ecco come faccio:

Spolvero del bicarbonato di sodio negli angoli della doccia. Spruzzo dell’aceto bianco con uno spruzzino sopra il bicarbonato di sodio. Lascio in posa la miscela di bicarbonato di sodio e aceto per almeno 10-15 minuti, per dare il tempo ai principi attivi di agire sulla muffa. Utilizzo una spazzola per strofinare gli angoli maggiormente colpiti ed eventualmente le fughe delle piastrelle se c’è muffa. Risciacquo l’area con acqua calda per rimuovere i residui della soluzione e la muffa che si stacca. Infine, asciugo con un panno in microfibra.

Asciugare bene la doccia previene la ricomparsa di muffa ed è importante farlo non solo quando si svolge questa operazione di pulizia, ma ogni volta che la si utilizza.

Angoli pavimento

Anche gli angoli dei pavimenti spesso vengono trascurati, ma vi assicuro che si sporcano tantissimo. Innanzitutto, è possibile che, proprio quando laviamo a terra, l’acqua non asciugata bene vada ad annidarsi negli spigoli, mescolandosi alla polvere e creando uno strato grigio resistente.

In questo caso, sto molto attenta già prima del lavaggio a utilizzare l’aspirapolvere in maniera minuziosa, cercando di tirare via dagli angoli quanta più polvere possibile.

Per fortuna questo sporco non è molto ostinato: tutto quello che faccio è sciogliere in acqua calda qualche scaglia di sapone di Marsiglia e utilizzo la soluzione con l’aiuto di uno spazzolino da denti, che mi serve per strofinare arrivando fino in fondo all’angolo.

Una volta che i residui di polvere si sono sciolti, risciacquo in maniera abbondante per far scivolare via il tutto e il gioco è fatto.

Come ho risolto definitivamente

Per evitare che lo sporco si accumuli in questi punti nascosti della casa, ho provveduto a inserire gli angoli nel mio piano di pulizie. Li pulisco ormai una volta al mese o ogni due mesi, in base alle necessità.

Da quando lo faccio, ogni volta che provvedo a eliminare lo sporco, noto che non ci sono più strati di sporcizia accumulati e tutti gli angoli della casa restano puliti in maniera permanente.

Le prime volte ho fatto tantissima fatica a pulire, ma adesso non fatico più e mi basta una passata veloce per ottenere degli ottimi risultati. Per questo vi consiglio di seguire questo metodo e vedrete che non sarà più necessario lottare con lo sporco ostinato.