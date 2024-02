Tenere gli armadi ordinati può essere davvero un’impresa. Molto spesso mi sono ritrovata sommersa dal caos più totale, fino a quando non ce l’ho fatta più.

Ho capito che dovevo escogitare un metodo efficace per tenerli in ordine quando i vestiti hanno iniziato a cadere e facevo fatica a trovare quello che mi serviva, sprecando ogni giorno più tempo del necessario.

Voglio condividere con voi alcuni suggerimenti per pulire e riordinare gli armadi e mantenere l’ordine: è più semplice di quello che sembra. Vediamo come fare dall’inizio alla fine.

Svuotare

La prima cosa da fare è svuotare l’armadio totalmente, tirando fuori i vestiti dal primo all’ultimo. Questo passaggio serve più che altro a fare ordine mentale.

Infatti, prendere tutti i vestiti uno per uno, mi fa rendere conto del lavoro che va fatto e pensare a come e quante cose devo riordinare.

In questa fase, inizio anche a dividere i vestiti per categorie prima di poggiarli momentaneamente da qualche parte, per fare meno fatica quando devo andare a posarli di nuovo.

Pulire

Una volta che l’armadio è vuoto, procedo con una pulizia completa. Parto dalle ante, poi passo agli scaffali e infine alle pareti. Io utilizzo uno straccio inumidito con una soluzione di acqua tiepida e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Questo mi serve a togliere la polvere, lo sporco e anche a profumare. Prima di riporre i vestiti, attacco nell’armadio anche un feltrino per sedie imbevuto di qualche goccia di olio essenziale.

Con questo trucchetto riesco a ottenere una scia di profumo che esce dall’armadio ogni volta che lo apro e vestiti che odorano tantissimo.

Decluttering

Prima di procedere con il riordino, faccio una selezione dei vestiti. Tutti quelli che non indosso più li do via o li dono, per evitare che occupino spazio inutile creando disordine.

Questa operazione andrebbe svolta periodicamente, soprattutto quando vi rendete conto che l’armadio contiene più cose di quante dovrebbe.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Avere gli armadi troppo pieni è la principale causa di disordine, quindi il decluttering si rivela sempre il miglior alleato dell’ordine.

Usare cestini e organizzatori

Per organizzare al meglio i vestiti, utilizzo dei cestini, che mi aiutano tantissimo a mantenerli fermi, in modo che non caschino creando disordine. Ci inserisco dentro soprattutto i pantaloni, i jeans e i maglioni, nel periodo estivo invece ci metto i top e le t-shirt.

Non impilo gli indumenti nella maniera classica, ma li ripongo in senso verticale uno dietro l’altro, per evitare di dover spostare tutto ogni volta che mi serve un indumento che finisce sul fondo.

Anche gli organizer sono diventati i miei migliori alleati, soprattutto per raccogliere borse e cinture. Ne esistono in commercio di qualsiasi forma e tipo, basta scegliere quelli adatti alle proprie esigenze.

Vedrete che non trovare gli oggetti per il disordine che si crea sarà solo un ricordo grazie agli organizzatori.

Acquistare appendini di qualità

Vi è mai capitato di aprire l’armadio e trovare i vestiti sul fondo? Per evitarlo, gli appendini sono fondamentali: quelli di pessima qualità fanno cadere i vestiti, perché non resistono al peso eccessivo o li fanno scivolare.

Fornite il vostro armadio di grucce di ottima qualità, che vi aiutino a mantenere l’ordine in maniera permanente. Da quando ho acquistato gli appendini giusti, i vestiti non cadono più in continuazione.

Semplicemente procurandomi degli oggetti utili e funzionali, ho fatto in modo che l’ordine nel mio armadio durasse molto di più.

Creare categorie e ordinare per colore

Per dare al mio armadio un criterio di ordine, ho diviso i vestiti in categorie, che non mischio mai tra di loro. In questo modo so sempre dove guardare per trovare le giacche, i pantaloni o le camicie, per esempio.

Creare delle categorie mi ha resa molto più veloce nella scelta dei vestiti al mattino e quando devo riporli dopo averli lavati.

Poi, ho scelto di ordinare ogni categoria per colore. Ciascuno di noi sceglie il metodo che preferisce, ma a me piace creare gradazioni di colore nel mio armadio, perché ne risulta un aspetto davvero gradevole.

Non rimandare e ripetere periodicamente

Il segreto per mantenere l’ordine più a lungo è non rimandare mai il riordino. Mettere le cose a caso con l’intenzione di sistemarle in un secondo momento è il principale motivo per cui si crea disordine nei nostri armadi.

Da quando applico questa regola, ho sempre meno bisogno di dedicarmi al riordino e lo faccio solo quando voglio pulire l’interno degli armadi.

Infine, ripeto periodicamente queste dieci mosse, ma non più per necessità. Lo faccio quando voglio dare una pulita ed eliminare la polvere, o quando voglio dare via un po’ di cose vecchie o che non mi piacciono più.

Da quando faccio così l’armadio è sempre in ordine e io mi trovo benissimo e molto più a mio agio nel riporre e tirare fuori vestiti e accessori. Spero che questi consigli aiutino anche voi!