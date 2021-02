Bombe da bagno fai da te per un San Valentino “frizzante”!

Ma quanto è bello fare un bel bagno rilassante dopo una giornata di stress e di fatica? Sembra quasi che sia in grado di alleviare tutte le nostre tensioni e di rigenerarci!

Per aggiungere un tocco di fantasia e per accrescere la sensazione di benessere, poi, possiamo aggiungere anche le cosiddette bombe da bagno.

Le bombe da bagno, infatti, sono delle piccole saponette frizzanti che si sciolgono una volta immerse in acqua e rilasciano sostanze profumate dalle proprietà rilassanti in grado di coccolarci.

E siccome San Valentino si avvicina sempre più, che ne dite di prepararle da sole per immergervi e condividere un bagno da favola in questo giorno pieno di amore?

Oggi, quindi, vediamo come preparare delle bombe da bagno fai da te con ingredienti naturali per un bagno all’insegna dell’amore e del benessere!

Ricetta

Per preparare queste bombe da bagno fai da te, avrete bisogno di ingredienti economici e molto facili da reperire.

Tutto ciò di cui avrete bisogno, infatti, è:

200 g di bicarbonato di sodio

50 g di amido per uso alimentare

per uso alimentare 100 g di acido citrico

30 g di burro di cacao

1 cucchiaio di olio di mandorle

20 gocce di oli essenziali a tema San Valentino

Iniziate, quindi, con il versare in una ciotola il bicarbonato di sodio, l’amido e l’acido citrico.

Nel frattempo, invece, lasciate sciogliere il burro di cacao a bagnomaria e versatelo nella ciotola contenente gli altri ingredienti.

Lavorate bene l’impasto con le mani e aggiungete, di tanto in tanto l’olio di mandorle così da compattare anche l’impasto e non farlo sbriciolare.

Infine, aggiungete le gocce di oli essenziali che più preferite.

Vi consigliamo fragranze romantiche e piene d’amore quali olio essenziale di rosa, di Ylang Ylang, gelsomino, sandalo e cannella.

A questo punto, formate delle piccole sfere con le mani oppure versate il composto in stampini in silicone per ghiaccio con la forma che più preferite.

In occasione del San Valentino, per esempio, potreste utilizzare degli stampini a forma di cuore o di fiore.

Ponete, poi, gli stampini o le sfere direttamente in freezer per circa due ore e le vostre bombe da bagno saranno pronte per essere usate!

VIDEO RICETTA PASSO PASSO

ecco in video come fare tutti i passaggi per delle bombe bellissime

Utilizzo

Ecco che siete pronte per utilizzare le vostre bombe da bagno fai da te!

Versate uno o due bombe nella vasca e immergetevi per almeno 20 minuti al suo interno.

Noterete che appena gettata nella vasca piena di acqua calda, questa bomba inizierà a “frizzare” e rilascerà un profumo naturale incantevole.

Inoltre, gli oli rilasciati renderanno la vostra pelle subito più morbida e setosa!

Benefici

Queste bombe da bagno non solo contribuiranno a rendere più magica l’atmosfera nel giorno degli innamorati, ma porteranno una serie di benefici alla vostra pelle.

Il burro di cacao, infatti, vanta proprietà idratanti grazie all’elevato contenuto di acidi grassi saturi ed insaturi.

Estratto dalla fava di cacao, conferisce una profonda idratazione alla pelle e la rende subito più setosa al tatto.

L’olio di mandorla è ricco di antiossidanti e contrasta l’azione distruttiva dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento.

Infine, gli oli essenziali conferiscono un effetto rilassante e calmante sul corpo durante il bagno e vi coccoleranno con un’esplosione di profumo!

Conservazione

Le bombe da bagno fai da te possono essere conservate in frigo o in un luogo fresco per evitare che si sciolgano prima di essere immerse nell’ acqua.

Potete anche conservarle in un barattolo di vetro con chiusura ermetica e collocarlo direttamente nel bagno.

Fate molta attenzione durante la preparazione: non fate andare in contatto il composto con dell’acqua altrimenti frizzerà prima del dovuto!

Controindicazioni

Non ci sono particolari controindicazioni nell’utilizzo delle bombe da bagno. Vi consigliamo tuttavia, di evitarne l’utilizzo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

