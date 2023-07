Le temperature estive impediscono di trascorrere le giornate nel massimo della tranquillità a causa dell’afa e della grande quantità di umidità.

Uno dei momenti più critici va dalla mattina fino al primo pomeriggio, ovvero le ore più calde: queste diventano insostenibili, specie se non si è in possesso di climatizzatori che riescono a gestire il calore.

In una situazione del genere ventilatori, infatti, risultano un salvavita, ma tirano aria calda. Come fare per renderla più fresca?

Oggi vedremo insieme il metodo della bottiglia che vi aiuterà a rendere fresca l’aria del ventilatore in pochissimo tempo!

Procedimento

Il procedimento per usare il metodo della bottiglia è davvero molto semplice e vi spiego subito come si fa.

Tutto quello che dovrete fare è procurarvi una bottiglia di plastica e, in maniera molto delicata e prestando attenzione a non fare qualche movimento sbagliato, dovete tagliare il collo della bottiglia.

A questo punto dovrete riempirla a metà con ghiaccio e poi dovrete aggiungere acqua molto fredda.

Ora non vi resta che mettere la bottiglia all’interno di un contenitore per farla mantenere bene e poi posizionarla davanti al ventilatore.

Quando il ventilatore sarà in azione, vi arriverà dell’aria freschissima!

Altri metodi per stare freschi

Il metodo della bottiglia è sicuramente una manna dal cielo quando non si riesce più a sostenere il calore e i ventilatori rimandano indietro l’aria calda.

Oltre a questo rimedio, tuttavia, ci sono anche altri trucchetti per stare freschi, vediamone subito qualcuno insieme!

Bacinella

Il metodo della bacinella è uno dei più amati ed usati per mantenere l’aria del ventilatore più fresca.

Per usarlo altro non dovrete fare che riempire una bacinella di medie o grandi dimensioni con acqua e ghiaccio e posizionarla davanti al ventilatore.

Più l’acqua è fredda, più avrete modo di sollevarvi dal calore e permettere che l’effetto duri a lungo.

Cambiate l’acqua quando vedete che il ghiaccio si è sciolto e che la temperatura è salita.

Lenzuolo

Conoscevate il metodo del lenzuolo?

Se non ne avete sentito mai parlare, forse avete trovato la soluzione giusta per stare bene soprattutto di notte!

Questo trucchetto è fantastico soprattutto per chi non possiede un impianto di raffreddamento accurato.

Dovrete prendere un lenzuolo leggero e traspirante, meglio se di cotone; bagnatelo con dell’acqua molto fredda e poi appendetelo in prossimità del balcone.

L’aria trapasserà il lenzuolo e vi darà tutto il fresco.

Frigorifero

Ultimo trucchetto che potete usare per stare bene durante la notte è usare il frigorifero!

Potrebbe sembrare strano, ma è una soluzione semplice ed efficace al fine di trattenere la frescura addosso.

Dovrete semplicemente mettere il lenzuolo che andrà sul materasso ed il vostro pigiama piegato all’interno del frigo per 10 minuti prima di andare a dormire.

Quando indosserete il pigiama e vi stenderete sul lenzuolo fresco sarà fantastico!

Avvertenze

Tenete tutti i rimedi con l’acqua lontani dalla presa di corrente.