La cameretta dei bambini era davvero un disastro ogni giorno e ho iniziato ad avvilirmi, perché non riuscivo a tenere il disordine sotto controllo.

Per non perdere la testa, ho deciso di escogitare un metodo che mi aiutasse a risolvere il problema e, da quando metto in atto 10 semplici mosse, la situazione è nettamente migliorata.

Voglio darvi una mano condividendo con voi il metodo che mi permette di stare più serena e tranquilla, che potete utilizzare se anche voi vi trovate in difficoltà.

Iniziare dal decluttering

La prima cosa che ho notato è che c’erano in camera troppi oggetti, molti dei quali inutili, che svolgevano solo la funzione di far accumulare la polvere e creare confusione.

Per questo ho iniziato da un bel decluttering, occupandomi prima dell’interno dei mobili e poi dell’esterno. Ho donato numerosi vestiti che non venivano più indossati insieme a tanti giocattoli.

Da quando ho iniziato, periodicamente mi dedico a un’operazione di decluttering, per impedire che le cose inutili si accumulino nuovamente riportandomi alla situazione iniziale.

Disporre gli oggetti in maniera comoda

Un’altra cosa che fungeva da deterrente erano i numerosi oggetti disseminati su mensole e mobili. Dopo il decluttering che ha contribuito a dimezzarli, li ho disposti in maniera diversa.

Per esempio, ho inserito all’interno di una scatola alcuni giocattoli di piccoli dimensioni che tenevo sulle mensole. Per quanto mi piacesse l’effetto, era troppo complicato spostarli ogni volta per spolverare e perdevo troppi tempo.

Usare i cestini

Una soluzione molto utile è creare dei sistemi d’archiviazione che siano comodi e permettano di organizzare gli oggetti. Per esempio, io ho acquistato dei cestini.

Ce ne sono in commercio di tutte le dimensioni e di diversi materiali. Ne ho messi alcuni trasparenti sulle mensole per raccogliere le costruzioni e altri giocattoli.

Li ho anche etichettati, in modo da aiutare i bambini a trovare e riporre in maniera più semplice gli oggetti, per metterli in condizione di collaborare.

Assegnare un posto a ogni cosa

Importantissimo è definire qual è il posto che deve occupare ciascun oggetto. Questo è fondamentale perché i bambini riescono a essere più ordinati da quando sanno dove posare tutto.

Prima facevano fatica e lasciavano in giro tutto, ma con questo sistema sono migliorati e non sono più da sola a dovermi occupare di riporre tutto quello che c’è in giro.

Rifare sempre i letti

Per tenere la cameretta ordinata, ogni mattina rifaccio sempre i letti, perché è la prima cosa che si vede appena si apre la porta per entrare.

Mentre mi occupo dei letti, lascio le finestre aperte per qualche minuto per far arieggiare la camera e far uscire gli odori della notte.

Sistemare i vestiti

I vestiti non vanno mai lasciati in giro o si rischia di creare caos. Ho acquistato anche un appendiabiti esterno all’armadio, per riporre in maniera ordinata i vestiti già utilizzati.

Si tratta anche di un incentivo per i bambini a non lasciarli in giro, poggiati sul letto o le sedie, rischiando che cadano e si sporchino.

Ordinare gli armadi

Da quando sono più organizzata con gli spazi esterni della cameretta, riesco anche a occuparmi dell’interno dei mobili. Infatti adesso gli armadi e i cassetti sono più ordinati.

Ho organizzato i cassetti inserendo dei piccoli cestini per dividere la biancheria e ho messo negli armadi dei nuovi accessori per recuperare spazio e tenere tutti gli indumenti più organizzati.

Spolverare e profumare

Per tenere la cameretta sempre pulita, spazzo o passo l’aspirapolvere quasi ogni giorno. Ma quello che mi piace di più è che si diffonda un buon profumo, per questo utilizzo degli oli essenziali.

Verso qualche goccia su un adesivo per sedie e poi lo attacco in un punto non visibile, come sotto la scrivania. In questo modo la camera è sempre profumata.

Lavare i pavimenti

Lavo i pavimenti almeno una volta a settimana, ma capita che i bambini sporchino più spesso di così. Per questo mi organizzo con uno straccio umido.

Ho preparato una soluzione che ho messo in uno spruzzino, fatta di acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia, che spruzzo sullo straccio fino a quando non si inumidisce. Lo passo un giorno sì e uno no, o quando capita che i bambini sporcano, e i pavimenti sono sempre pulitissimi.

Stabilire regole

Mi ha aiutato molto anche stabilire delle regole. All’inizio non è stato facile e ricompensavo i bambini affinché le rispettassero.

Adesso sanno che non devono lasciare i vestiti e le scarpe in giro e che devono riporre i giocattoli dopo averli utilizzati. Ed ecco che con un po’ di tempo e usando queste dieci mosse la cameretta è sempre pulita e in ordine ogni giorno.