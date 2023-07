Con l’arrivo dei giorni caldi dell’estate, mantenere la casa fresca diventa una priorità, altrimenti il calore diventa davvero insostenibile.

Per fortuna, esistono dei trucchi semplici ma molto efficaci per ottenere un ambiente confortevole senza dover fare affidamento esclusivamente sull’aria condizionata.

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere sul trucchetto del ghiaccio, un vecchio rimedio che vi permetterà di avere la casa sempre fresca.

Siete curiosi di scoprire questo piccolo segreto che vi darà subito sollievo? Vediamolo insieme!

Procedimento

Il trucchetto del ghiaccio è molto semplice da mettere in pratica, quindi scopriamo subito il procedimento!

Riempite una ciotola di plastica con cubetti di ghiaccio o acqua molto fredda e posizionatela di fronte a un ventilatore o in un luogo strategico della stanza (fate in modo che la ciotola sia distante dal ventilatore!)

L’aria del ventilatore colpirà il ghiaccio o l’acqua fredda, creando un effetto di raffreddamento che si diffonderà nell’ambiente circostante. ridando un enorme senso di freschezza che si spargerà in tutta la casa.

Questo metodo è particolarmente utile nelle giornate calde quando non avete accesso all’aria condizionata o desiderate ridurre il suo utilizzo. In alternativa, (se non avete il ghiaccio) optate per le classiche placche di ghiaccio che si mettono nella borsa termica.

Altri metodi per stare freschi

Oltre al trucchetto del ghiaccio, ci sono altre strategie che potete adottare per mantenere la casa fresca durante l’estate.

Avere bene a portata di mano questi trucchetti sarà davvero utile per non dover mai rischiare di soffrire troppo il calore e l’afa, volete conoscerli tutti?

Scopriamo quelli più gettonati!

Usate il frigorifero

Potrebbe sembrare un’affermazione bizzarra, ma il vostro frigorifero non serve solo a conservare gli alimenti, può anche essere un alleato nel rinfrescare l’ambiente.

Ma in che modo bisogna usarlo? Semplice! Per il pigiama che dovete indossare prima di andare a dormire!

Una delle cose che si detesta di più durante l’estate è proprio dover indossare dei vestiti molto caldi e che sono estremamente aderenti.

Dal momento che andare a letto è il momento più critico della giornata, potete porre fine a questa piccola sofferenza piegando il pigiama, mettendolo in una busta per alimenti e lasciandolo nel freezer per 10 minuti.

Dopodiché indossate il pigiama e vedrete che meravigliosa sensazione di fresco avrete addosso!

Regolare la luce

La luce solare diretta può riscaldare rapidamente una stanza, per cui è fondamentale regolare bene l’illuminazione in modo da evitare l’esposizione diretta al sole.

Chiudete tende, persiane o utilizzate tapparelle per bloccare i raggi solari, soprattutto durante la mattina fino alle prime ore del pomeriggio.

Tuttavia non solo la luce solare può portare a sentire più caldo se non regolata, ma dovrete fare attenzione anche a quella artificiale.

Optate, dunque, per luci a LED a basso consumo che generano meno calore rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza.

Rinfrescare i pavimenti

I pavimenti possono trattenere il calore, contribuendo ad aumentare la temperatura dell’ambiente, in particolare quando lasciate le tende aperte, favorendo l’entrata dei raggi solari.

In questo caso è di grande importanza cercare di rinfrescare i pavimenti e per farlo dovrete semplicemente utilizzare un panno inumidito con acqua fredda e passarlo sulla superficie.

All’interno del secchio con acqua fredda, potete aggiungere anche 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio e 4 gocce d’olio essenziale a vostro piacimento, così da avere anche un fantastico profumo!