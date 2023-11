Le sue bratte rosse o bianche che circondano il fiore sono diventate talmente iconiche da aver reso ormai questa pianta un simbolo indiscusso del Natale: ogni amante di questa festività non può infatti rinunciare alla Stella di Natale.

Con il nome botanico di Euphorbia Pulcherrima, questa pianta la si trova davvero ovunque sin da novembre e fino agli inizi di gennaio. Eppure, non si tratta di una pianta tra le più resistenti e basta un piccolo errore per vederla appassire…

Ecco perché è importante prendersene cura nel modo giusto sin dall’inizio: vediamo insieme cosa fare quando hai appena comprato una Stella di Natale al supermercato e l’hai portata a casa, passo dopo passo, per evitare di commettere errori.

Innaffia in profondità

Non è sempre detto, ma a volte in supermercato la stella di Natale può soffrire di disidratazione.

In alcuni casi, infatti, questa pianta viene innaffiata velocemente per vaporizzazione. Così, quando la portiamo a casa, potrebbe essere parecchio assetata.

Controlliamo sempre prima il terreno: se notiamo che questo è asciutto o addirittura secco, dobbiamo innaffiare immediatamente bagnando bene tutta la superficie del terreno.

Di solito, solo questa prima innaffiatura deve essere più abbondante: quando le temperature sono abbastanza basse, infatti, la pianta tende a consumare non troppa acqua. Anche dopo che la pianta sembra stabilizzata e in salute, prenditene cura con attenzione.

Rimuovi l’involucro laterale

Sembra una banalità, ma quando acquistiamo una stella di Natale dobbiamo sempre eliminare anche l’involucro di plastica decorativa che ne circonda la chioma.

Sopratutto nei supermercati, infatti, per rendere più accattivante questa pianta, viene spesso utilizzata un foglio in plastica o carta brillantinata o glitterata. Bella da vedere, certo, ma che col tempo può danneggiare l’attività di fotosintesi di questa pianta.

Sempre meglio, per qualsiasi pianta, evitare involucri o carte decorative che circondano la chioma ostacolando il passaggio della luce e, spesso, dell’aria. Una delle conseguenze è che la pianta potrebbe perdere le sue foglie.

Colloca in un posto adatto

Veniamo ora a un punto dolente: dove mettere la stella di Natale una volta portata a casa dal supermercato! Beh, non è certo una domanda cui è semplice dare una risposta!

Innanzitutto devi sapere che questa pianta non sempre sta bene all’aria aperta in quanto non sopporta molto le temperature inferiori ai 12 °C. Di conseguenza, non è il caso di tenerla all’esterno proprio nel periodo di Natale quando il clima è, di solito, abbastanza freddo. Ed ecco che anche tenerla fuori la porta, il posto di solito più utilizzato, non sembra più tanto sicuro per la salute della stella di Natale!

Meglio tenerla in un posto più riparato. Che ne dici del salotto? Se hai un salotto dove ci sia una buona dose giornaliera di luce solare indiretta, questa è la stanza adatta per la tua pianta. Puoi tenerla su un tavolino o sul davanzale, purché l’esposizione sia corretta.

Ricorda, però, di non tenerla troppo vicina a fonti di calore artificiale come termosifoni, stufe o camini che tendono a seccare troppo l’aria danneggiando la pianta. Se segui questi consigli, puoi farla durare ben oltre il periodo natalizio.

Controlla foglie e bratte

Non sempre la stella di Natale che acquisti è un buone condizioni di salute. Quando la porti a casa, controlla sempre bene che le sue foglie e le sue bratte non presentino macchie o altri segni di malattie che, a contatto con le altre piante del supermercato, la tua stella di Natale potrebbe aver contratto.

Se noti che c’è qualcosa che non va, stacca quelle foglie o chiedi consiglio a un professionista su come intervenire.

Non corri il rischio, invece, di trovare insettini o parassiti che, in questo periodo dell’anno, sono abbastanza rari su questa pianta.