Con l’arrivo del caldo estivo i cibi deperiscono più in fretta e alimenti freschi appena acquistati rischiano di diventare non più commestibili dopo poco tempo.

Per questo motivo è importante rivedere le proprie abitudini adattandosi all’arrivo delle alte temperature, in modo tale da preservarne la freschezza più a lungo.

Vediamo insieme quali sono gli atteggiamenti da adottare per conservare i cibi d’estate e tenerli freschi nonostante il caldo asfissiante.

Frigorifero

Il frigorifero è di sicuro indispensabile d’estate, perché ci permette di mantenere freschi i cibi più a lungo e senza sarebbe impossibile farlo.

Con l’arrivo del caldo, mettiamo nel frigo anche cibi che siamo soliti lasciare fuori d’inverno, come la frutta, per esempio, talvolta riempiendolo fino a scoppiare.

Affinché non perda la sua efficienza, il frigo va utilizzato in maniera corretta. Ecco come.

Mantenere la giusta temperatura

La temperatura del frigorifero va modificata in base alla temperatura esterna, di conseguenza d’estate bisognerebbe abbassarla, per assicurarsi che all’interno la temperatura sia compresa tra uno e quattro gradi.

Solo così è possibile preservare la freschezza degli alimenti e prevernire la proliferazione di batteri. Impostando la giusta temperatura, i cibi dureranno più a lungo.

Organizzare il frigo

Organizzare il frigorifero in modo che ci sia un buon flusso d’aria aiuta a mantenere una temperatura uniforme. Per questo è importante ordinare bene.

I cibi più deperibili come carne, pesce e latticini vanno posizionati sui ripiani più freddi, di solito quelli inferiori. Mentre frutta e verdura vanno negli appositi cassetti per evitare che si secchino.

Conservare correttamente gli avanzi

Utilizzate contenitori ermetici per conservare gli avanzi di cibo e non lasciateli scoperti, per evitare che deperiscano in fretta.

I contenitori trasparenti sono particolarmente utili perché permettono di vedere facilmente cosa c’è dentro, in modo da non dimenticare gli avanzi fino a quando non è troppo tardi.

Evitare il sovraffollamento

Non riempite eccessivamente il frigorifero, perché un frigorifero troppo pieno impedisce una corretta circolazione dell’aria, cosa che può compromettere la conservazione degli alimenti.

Cercate di mantenerlo sempre ben organizzato, quindi non troppo pieno e lasciando spazio sufficiente tra i vari alimenti, in modo che tutti riescano a tenersi freschi.

Dispensa

Non trascurate l’organizzazione della dispensa per tenere freschi i cibi e conservarli in maniera corretta. Infatti, curarla a dovere vi aiuterà a mantenere gli alimenti freschi più a lungo.

Utilizzare contenitori ermetici

In primo luogo, vi consiglio di sostituire pacchi e scatole con dei contenitori di plastica ermetici. Sono davvero un ottimo investimento, perché isolano i cibi dal contatto con l’aria esterna.

Sono particolrarmente utili anche per conservare meglio il pane, evitando che si secchi in pochissimo tempo a causa del caldo afoso.

Etichettare contenitori

Una volta compiuta questa operazione, ovvero di travasare i cibi, fate molta attenzione a non dimenticare di etichettare i contenitori, in particolare se non sono trasparenti.

In questo modo non dovrete aprirli ogni volta per sapere cosa c’è dentro e saprete sempre dove trovare quello state cercando.

Inoltre, non dimenticate di appuntare sulle etichette la data di scadenza, per evitare di mangiare cibo non più commestibile.

Ruotare gli alimenti

Un altro consiglio che voglio darvi per mantenere bene la dispensa è di adottare il principio del “first in, first out” (primo ad entrare, primo ad uscire).

Mettete davanti gli alimenti più vecchi e dietro quelli nuovi, in modo da consumare prima quelli che hanno una scadenza più prossima. Questo vi aiuterà a ridurre gli sprechi e a mantenere sempre freschi i prodotti.

Altri consigli

Vi lascio adesso altri consigli per conservare meglio il cibo d’estate ed evitare che deperisca in fretta.

Non lasciare il cibo all’aperto: durante i mesi estivi, è particolarmente importante non lasciare il cibo all’aperto per lunghi periodi di tempo, anche solo mezz’ora o un’ora. Dopo i pasti, riponete immediatamente gli avanzi in frigorifero per evitare che si deteriorino e attirino insetti. Ridurre la quantità di cibo esposto: evitate di tenere grandi quantità di cibo esposto, come frutta o pane, sul piano della cucina. Conservate la frutta in frigo e chiudete il pane in contenitori ermetici. Evitare la condensa: quando rimuovete il cibo dal frigorifero, cercate di evitare che si formi condensa, che può favorire la crescita di muffe. Asciugate sempre i contenitori e le superfici prima di riporli di nuovo.

Seguendo questi consigli, vedrete che i vostri cibi si manterranno freschi più a lungo anche d’estate e sarete vincitori nella lotta allo spreco.