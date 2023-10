Il frigorifero è il cuore pulsante di ogni cucina, un rifugio sicuro per gli alimenti freschi. Tuttavia, spesso ci ritroviamo a dover affrontare il problema degli sprechi alimentari.

Se il frigorifero non è organizzato bene, infatti, si rischia di non vedere quali sono i cibi già aperti o in scadenza, che poi devono essere buttati se non consumati in tempo.

Organizzare il frigorifero in modo efficiente può essere la chiave per massimizzare la freschezza degli alimenti e ridurre gli sprechi. Vediamo quindi insieme come fare a impedire che i cibi si perdano e vadano sprecati.

Pianificare prima dell’acquisto

La prima regola per evitare sprechi è iniziare a pianificare una buona spesa già prima di arrivare al supermercato.

Prima di comprare qualsiasi cosa, programmate i pasti per la settimana e fate una lista degli ingredienti necessari. Questo vi aiuterà a evitare acquisti impulsivi e a garantire che ciò che avete in frigo sia realmente necessario.

Di conseguenza, sarete sicuri di consumare tutto ciò che aprirete e, in più, ci sarà il vantaggio di avere in casa tutto quello che vi serve.

Organizzare in base alle zone di temperatura

Ogni alimento ha le sue specifiche esigenze di conservazione. Alcuni richiedono temperature più basse, mentre altri possono essere conservati a temperatura ambiente. Rispettare queste indicazioni aiuta a mantenere la freschezza e a evitare sprechi.

Il frigorifero ha diverse zone di temperatura e organizzare gli alimenti in base a questo può preservarli più a lungo.

La parte più fredda si trova di solito nella parte posteriore, mentre la porta è la zona meno fredda. Gli scaffali superiori, invece, sono più caldi rispetto a quelli inferiori.

Vediamo adesso come utilizzare queste differenze per posizionare gli alimenti in modo strategico.

Zona alta

La zona alta del frigo è quella meno fredda. Optate per riporre uova, formaggi stagionati e salumi sottovuoto, ovvero quegli alimenti che si perdono più difficilmente anche se la temperatura non è bassissima.

Zona media

La zona media è perfetta per ospitare i cibi cotti che volete conservare per qualche giorno, affettati freschi, latte, formaggi freschi, come mozzarella o fiocchi di latte, e gli yogurt.

Zona bassa

Riservate alla zona bassa il cibo che ha bisogno di una temperatura meno elevata per essere conservato meglio, come carne e pesce fresco.

Cassetti

I cassetti sono rigorosamente riservati a frutta e verdura fresca. Un trucchetto che potete adottare per preservare la freschezza più a lungo è inserire una spugnetta lavapiatti all’interno dei cassetti, che assorbe l’umidità.

La frutta emette etilene, un gas che accelera la maturazione delle verdure. Per evitare che questo accada prematuramente, conservate frutta e verdura in cassetti separati.

Sportello

Infine, potete usare lo sportello per riporre acqua, bibite, succhi di frutta e alcolici.

Organizzare il frigorifero in base alle date di scadenza è fondamentale per evitare che gli alimenti vadano sprecati. Mettete i prodotti con data di scadenza più vicina nella parte anteriore, in modo da usarli prima di quelli con una data di scadenza più distante.

Usare contenitori trasparenti

Utilizzare contenitori trasparenti vi permette di vedere facilmente ciò che avete nel frigorifero senza dover spostare ogni singolo oggetto. Questo non solo semplifica la ricerca degli alimenti, ma riduce anche il rischio di dimenticare ciò che avete e, di conseguenza, sprechi.

Etichettare i contenitori con il nome e la data di preparazione, inoltre, può essere estremamente utile. In questo modo, saprete sempre cosa c’è nel contenitore e quanto tempo è passato dall’ultima preparazione.

Fare spazio una volta a settimana

Dedicate un momento a settimana per fare spazio nel frigorifero. Verificate gli ingredienti che stanno per scadere e cercate modi creativi per utilizzarli nei pasti.

Questa pratica non solo aiuta a evitare gli sprechi, ma stimola anche la creatività culinaria.

Ricordarsi della sezione dimenticata

Spesso, la parte posteriore del frigorifero viene trascurata. Controllate regolarmente questa zona per evitare che cibi dimenticati vadano sprecati.

Potreste scoprire qualcosa che può ancora essere utilizzato e salvare molti alimenti dal cestino.

Adottando queste pratiche intelligenti, potete non solo preservare la freschezza degli alimenti, ma anche contribuire a un ambiente più sostenibile riducendo la quantità di cibo che finisce nella spazzatura.

Ricordate: un frigorifero ben organizzato è il primo passo verso una cucina più efficiente e responsabile.