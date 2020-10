Con il passare dell’età, i segni dell’invecchiamento iniziano a farsi sempre più evidenti. Uno di questi è la presenza di capelli bianchi che iniziano a spuntare sul nostro capo.

E da qui la corsa ai ripari per cercare di nasconderli con tinture o altri rimedi non sempre economici.

Però vi voglio confidare un segreto: non dovete necessariamente spendere molti soldi per eliminare quel filo d’argento tra i capelli!

Infatti, esistono vari rimedi naturali che vi permetteranno di coprire i vostri capelli grigi o bianchi.

Vediamoli insieme!

Caffè nero

Potete utilizzare il caffè nero per coprire i vostri capelli grigi o bianchi.

Vi basterà una tazza di caffè nero.

Preparate il caffè e aspettate che si raffreddi. Una volta raffreddato, versate il caffè tra i vostri capelli e massaggiate il cuoio capelluto.

Poi, lasciate in posa il caffè per circa 20 minuti fin quando i capelli non l’avranno assorbito.

A questo punto potete sciacquare i capelli solo con acqua. Ripetete questo procedimento due volte a settimana.

N.B Questo rimedio ovviamente può essere utilizzato da chi ha capelli neri e castani mentre è sconsigliabile sui capelli chiari perché produrrebbe un effetto molto artificiale.

Tè nero

Allo stesso modo, vi consigliamo anche di utilizzare il tè nero.

Il tè nero deve essere utilizzato seguendo le stesse modalità del caffè nero.

A differenza del caffè nero, però, il tè nero è più resistente e il suo effetto dura due settimane.

Perciò consigliamo di ripetere il trattamento ogni due settimane.

Avete bisogno di 3 cucchiaini di foglie di tè nero o altro tè in base al colore dei capelli e una tazza di acqua calda.

Lasciate il tè in infusione per qualche minuto nella tazza di acqua e poi lasciatelo raffreddare. A questo punto versatelo sui capelli e massaggiate il cuoio capelluto.

Lasciatelo agire per almeno un‘ora e risciacquate con sola acqua fredda, senza usare alcun shampoo.

In caso abbiate capelli più chiari, potete anche scegliere altri tipi di tè o la camomilla in caso di capelli biondi.

Pepe Nero e Yogurt

La combinazione di pepe nero e Yogurt è utilizzata per capelli scuri, ma è meno resistente rispetto al tè nero e al caffè nero. Esso infatti dura solo qualche giorno per cui bisogna ripetere questo trattamento tre volte a settimana.

Avrete bisogno di 4 grammi di pepe nero e 2 tazze di yogurt.

Mescolate il pepe e lo yogurt fino a quando non avrete ottenuto una pasta di color grigiastro.

Applicate il composto sui vostri capelli e lasciate agire per almeno un’ora. Quindi, risciacquate i capelli con acqua tiepida e procedete all’asciugatura.

Cocco e Limone

Tra i rimedi per le persone con capelli biondi, uno dei metodi naturali più efficaci per coprire i capelli grigi o bianchi è il limone con l’olio di cocco.

Prendete due cucchiai di olio di cocco e un cucchiaio di succo di limone.

Mescolate gli ingredienti in una ciotola e versate il composto sul cuoio capelluto seguendo la lunghezza dei capelli. A questo punto lasciate agire la miscela per circa 30 minuti.

Infine risciacquate con acqua e uno shampoo delicato. Vi consigliamo di ripetere il trattamento due volte a settimana.

Il bello di questo trattamento è l’odore inebriante che lascia sui capelli!

Henné

L’henne è un colorante naturale molto utilizzato per colorare i capelli e le sopracciglia. Può essere utilizzato per le persone con capelli rossi o castani.

Per utilizzare l’hennè avrete bisogno di una tazza di polvere di henné e 2 tazze di succo di limone.

Mescolate tutti gli ingredienti e lasciate riposare il composto per qualche ora fino a quando non sarà diventato abbastanza denso.

Poi, versate il composto sui vostri capelli dalla radice alle punte. A questo punto, lascia agire la maschera per circa due ore e risciacquate con acqua e uno shampoo delicato.

Vi consigliamo di ripetere questo trattamento una volta al mese.

Gusci Di Noce

Un ultimo rimedio, valido per i capelli castano scuro sono i gusci di noce. Questi sono in grado di colorare con molta efficacia e di macchiare tutto ciò che tocca per cui vi consigliamo di stare attenti.

Per preparare questa maschera avrete bisogno di 5 gusci di noci o due cucchiai di polvere di noci e tre tazze di acqua.

Schiacciate i gusci di noci e lasciateli bollire per mezz’ora. Poi, lasciate raffreddare l’acqua per un po’ e filtratela se necessario.

In seguito versate il succo tra i capelli oppure utilizzate un batuffolo imbevuto nel succo e applicatelo solo dove è necessario.

Lasciate agire il succo per almeno un’ora e risciacquate con sola acqua.

Ripetete questo trattamento una volta ogni due settimane.

Avvertenze

Vi ricordiamo sempre di evitare l’utilizzo dei prodotti sopraelencati in caso di allergie e ipersensibilità a una delle componenti. Vi consigliamo, inoltre, di chiedere sempre consiglio al vostro medico di fiducia in caso di allattamento o gravidanza.

Altri consigli

Se volete capelli sempre belli da sfoggiare, vi consigliamo altri post interessanti: