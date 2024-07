Il balcone d’estate diventa il posto preferito della casa, dove trascorrere piacevoli sere accarezzati da una brezza fresca, mangiando un gelato o gustando una bevanda ghiacciata.

Eppure, c’è un piccolo dettaglio a rovinare ogni cosa: le odiatissime zanzare, che ronzano sempre nelle orecchie e pungono senza freni.

Per questo motivo, voglio condividere con voi alcuni trucchetti per creare un angolo relax sul balcone, ma con l’aggiunta di alcuni dettagli che vi aiuterenno a tenere lontane le zanzare.

Creare angolo relax

La prima cosa da fare per creare un angolino rilassante è circondarsi di cose che ci piacciono, ma anche funzionali, in modo tale da tenere tutto a portata di mano per ogni esigenza.

Quindi, la priorità è stare comodi, ma con stile. Vediamo come.

Tavolini

Non si può pensare di stare comodi senza avere attorno qualcosa dove poggiare tutto il necessario, come un bicchiere o un libro.

Per questo, la prima cosa da fare per sfruttare al meglio il vostro spazio sul balcone è installare uno o più tavolini, tenedo in considerazione lo spazio che avete a disposizione.

Se il balcone è troppo piccolo e non vi permette di tenere uno o più tavolini, anche se piccoli, vi basterà installare una mensola alla parete, in modo tale da sfruttare lo spazio verticale del muro e recuperare quello del pavimento.

Sedie a sdraio

Per rilassarsi, non può mancare avere un posto dove sedersi e stare comodi. Per questo motivo, dovete assolutamente procurarvi delle sdraio.

Molti di voi non avranno un balcone abbastanza grande per accogliere le sedie a sdraio, e in questo caso bisogna adottare delle soluzioni alternative.

Quello che potreste fare è posizionare un tappeto dalle dimensioni del balcone sul pavimento, da riempire di comodi cuscini su cui accomodarsi.

Oppure procurarvi dei puff, molto più adattabili ai piccoli spazi rispetto alle sdraio.

Illuminazione

L’illuminazione è fondamentale. Innanzitutto, bisogna stabilire a che scopo volete illuminare il balcone, e cioè cenare, leggere o semplicemente rilassarvi.

Se volete svolgere altre attività che implicano l’utilizzo di una luce più forte, come fare un criciverba, allora l’illuminazione deve essere più intensa, ma potrebbe attirare di più le zanzare.

In alternativa, se desiderate solo rilassarvi prendendo un po’ d’aria fresca, vi consiglio di utilizzare lanterne o lampadine nude, che riescono a creare un’atmosfera davvero unica.

Tenere lontane le zanzare

Una volta che avrete un posto dove sedervi, uno dove poggiare le cose e l’illuminazione giusta per le vostre esigenze, non vi resta che trovare la soluzione alle zanzare per godervi la vostra serata estiva sul balcone.

Utilizzare le candele

Utilizzare le candele non solo può creare un’atmosfera gradevole attorno a voi e accentuare la sensazione di relax, ma è molto utile e tenere lontane le zanzare. Soprattutto se queste sono alla citronella!

Posizionatele intorno al vostro spazio per creare una barriera protettiva. Oltre a respingere gli insetti, queste candele emanano un profumo gradevole e contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante.

Utilizzare piante repellenti

Per ottenere il duplice scopo di creare un’atmosfera rilassante e tenere anche lontane le zanzare, potete servirvi anche di piante repellenti. Alcune piante particolarmente efficaci sono:

Citronella : con il suo profumo forte, è la più utilizzata come repellente naturale per zanzare.

: con il suo profumo forte, è la più utilizzata come repellente naturale per zanzare. Lavanda : noi amiamo il suo profumo gradevole, ma si rivela altrettanto insopportabile per le zanzare.

: noi amiamo il suo profumo gradevole, ma si rivela altrettanto insopportabile per le zanzare. Basilico : sapevate che il nostro amato basilico, ottimo per i nostri sughetti, è un vincente alleato contro le zanzare?

: sapevate che il nostro amato basilico, ottimo per i nostri sughetti, è un vincente alleato contro le zanzare? Geranio: non perdete l’occasione di abbellire il vostro balcone con dei coloratissimi gerani, tanto belli quanto odiati dalle zanzare.

Ventilatore

Se volete prendere due piccioni con una fava, installate un ventilatore. Le zanzare non amano le correnti d’aria, quindi può essere un ottimo alleato per tenerle lontane.

Inoltre, vi aiuterà a rinfrescarvi nelle serate più calde, rendendo il vostro balcone un posto ancora più confortevole.

Non dimenticate di fare sempre attenzione a pulire bene il balcone e a non lasciare ristagni d’acqua, che attirano le zanzare.

Inoltre, munitevi di uno spray antizanzare per essere sicuri di non essere punti e di vivere le vostre serate sul balcone in maniera serena e rilassata.