L’umidità eccessiva in casa può essere fastidiosa e dannosa soprattutto per l’ambiente, causando problemi come la formazione di muffa, allergie e danni strutturali.

Una delle cose che sicuramente contribuisce a generare umidità è il bucato steso in casa, poiché fa evaporare l’acqua che automaticamente si deposita sul muro.

Ma per ridurre l’umidità non devi necessariamente ricorrere a costosi dispositivi elettrici. Se in casa non li possiedi, puoi servirti tranquillamente di rimedi naturali molto efficaci.

Vediamo nel dettaglio come usarli per creare un ambiente più confortevole in casa!

Ventilazione Adeguata

Una ventilazione adeguata è il primo accorgimento da seguire per ridurre l’umidità in casa e provvedere al cambio d’aria.

Almeno per un’ora al giorno, assicurati di aprire finestre e porte per consentire la circolazione dell’aria. Se vivi in un ambiente molto umido, utilizza ventilatori per migliorare il flusso d’aria, soprattutto in ambienti come il bagno e la cucina, dove l’umidità è più alta.

Una buona circolazione d’aria aiuta a asciugare l’umidità in eccesso e a prevenire macchie sui muri.

Piante specifiche

Nel fantastico mondo delle piante, ne esistono alcune specifiche per ridurre l’umidità, sai quali sono? Te lo duco subito!

Oltre ad essere funzionali, possono abbellire anche la tua casa, mettendole in punti strategici, ecco quelle che sicuramente andranno benissimo per il nostro caso:

Aloe Vera;

Filodendro;

Edera

Bambù;

Sansevieria;

Giglio della pace;

Azalea.

Questi bellissimi vegetali hanno il compito di “rubare” l’umidità circostante e, di conseguenza, riducono anche la presenza e la formazione di muffa.

Sale Grosso

Anche un ingrediente naturale come il sale grosso si rivela estremamente versatile in casa!

Non è solo il fondamento di ogni pietanza, ma riduce l’umidità circostante ed è perfetto da mettere in prossimità dello stendino quando asciugate il bucato in casa.

Come usarlo? Semplice! Ti basta riempire una bacinella piena di sale grosso e metterla in un posto vicino ai panni così che l’acqua che evapora possa essere catturata.

Quando ti capita di asciugare il bucato in casa per più giorni, controlla lo stato del sale e cambialo quando vedi che è diventato liquido.

Deumidificatore Naturale al Limone

Un’alternativa da tenere presente è preparare un deumidificatore naturale utilizzando il limone!

Taglia un limone a metà e rimuovi la polpa; successivamente riempilo con sale grosso e posizionalo nella stanza dove stai facendo asciugare il bucato.

Ora dopo ora, il sale assorbirà l’umidità, mentre il limone rilascerà un profumo fresco. Quindi avrete due azioni magnifiche in un solo colpo!

Cipolla

Ebbene sì, può sembrare bizzarro, ma anche le cipolle possono agire come assorbitori di umidità.

Basterà semplicemente tagliare una cipolla a metà e posizionarla in un piatto, successivamente mettila nella stanza interessata lasciando che possa svolgere tutta la sua azione assorgente.

La cipolla, infatti, assorbirà l’umidità nell’aria e può essere sostituita quando inizia a inumidirsi e appassire.

Naturalmente, in questo caso è di fondamentale importanza lasciare delle vie di areazione aperte perché il forte aroma della cipolla potrebbe invadere tutta la stanza.

Bicarbonato di Sodio

L’ultimo trucco che vedremo insieme è il bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà assorbenti.

Puoi posizionare contenitori aperti di bicarbonato di sodio in aree umide, come armadi, bagno e nella stanza dove stendi il bucato.

Il bicarbonato di sodio assorbirà l’umidità in eccesso e contribuirà a prevenire la formazione di muffa. Una volta che diventa liquido dovrai semplicemente cambiarlo e aggiungere dell’altro bicarbonato così il tuo bucato starà al sicuro!