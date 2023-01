Capita, molto spesso, che la soluzione ad un grande problema si trova sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgiamo.

È il caso, questo, dell’umidità che si inoltra in casa durante l’inverno. Questa diventa sempre difficile da gestire e soprattutto richiederebbe dispendio di denaro come il deumidificatore.

Forse, però, non sapete che esiste un rimedio che avete in casa! Si tratta del sale grosso, ne basta una ciotola e l’umidità nelle stanze non sarà più un problema!

Proprietà del sale grosso

Quali sono le proprietà del sale grosso? Cosa spinge ad usarlo sempre e spesso a prediligerlo al sale fino?

Beh, le qualità del sale sono tantissime e nel caso specifico del sale grosso, possiamo dire che è tra gli anticalcari naturali più potenti in assoluto.

Infatti viene scelto per i lavaggi a vuoto in lavatrice e in lavastoviglie perché manda via anche l’incrostazione più ostinata donando nuova luce agli elettrodomestici.

Da non trascurare anche il fatto che il sale grosso diminuisce la “pesantezza” dell’acqua molto calcarea, non a caso si mette in lavatrice con i cicli di lavaggi a temperature alte per non far indurire i panni.

Assorbe poi i cattivi odori e, se mescolato con qualche goccia di olio essenziale, funge anche da profumatore naturale!

Usarlo per l’umidità

Abbiamo menzionato tantissime virtù del sale grosso, ma ora è il caso di vedere quella che ci interessa maggiormente!

Tra le varie cose, questo prodotto è ottimo al fine di assorbire in modo efficace l’umidità, rimandando o annullando l’acquisto di apparecchiature elettroniche molto dispendiose.

I granuli del sale attraggono l’umidità ed infatti, quando lo si lascia in una stanza particolarmente umida, si assisterà alla trasformazione del sale da solido a liquido!

Altro non dovrete fare che riempire una ciotola con del sale e metterla nelle zone interessate della casa, poggiate in un angolo o sui davanzali della finestra.

Cambiate il sale all’occorrenza ed ecco fatto!

Altri usi del sale grosso

Se gli usi del sale grosso hanno attirato la vostra attenzione, allora dovrete scoprirne altri per capire di cosa è capace questo fantastico ingrediente!

Di seguito vedremo insieme quali sono i rimedi più diffusi ed apprezzati: