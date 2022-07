Tuffarsi nel mare è una delle sensazioni più belle che possiamo provare! Peccato, però, che una volta uscite dall’acqua, ci ritroviamo capelli appiccicosi e pieni di nodi.

Come se non bastasse, poi, l’esposizione al sole e il contatto con la sabbia non fa altro che disidratarli ancora di più rendendoli crespi.

E come fare, quindi, per districarli e renderli morbidi mentre siamo in spiaggia? È facile: bastano queste maschere fai da te! Vediamo insieme come fare!

Con olio di cocco e avocado

La prima maschera prevede l’utilizzo dell’olio di cocco e avocado, due ingredienti in grado di rendere i capelli lucenti, grazie alle loro proprietà nutritive e idratanti. Inoltre, sono anche una manna dal cielo in caso di capelli eccessivamente crespi!

Perciò, possono essere utilizzati per districare i nodi che tendono a formarsi quando siamo in spiaggia. Tutto ciò di cui avrete bisogno, quindi, è:

60 ml di olio di cocco

2 cucchiaini di olio di avocado

120 ml di gel di aloe vera

160 ml di acqua distillata

Innanzitutto, quindi, versate l’acqua e il gel di aloe vera in un flacone spray e agitatelo in modo da mescolare bene gli ingredienti tra loro. Dopodiché, aggiungete l’olio di cocco e di avocado in un contenitore a parte e mescolateli.

A questo punto, versate la miscela di oli nel flacone spray e scuotete tutto energicamente. E voilà: la vostra maschera è pronta per l’uso! Tutto ciò che dovrete fare è applicare un po’ di questo composto sui capelli subito dopo essere uscite dall’acqua, partendo dalla radice fino ad arrivare alle punte, poi pettinateli e noterete che i vostri capelli saranno districati in un batter d’occhio!

Ovviamente, non c’è bisogno di risciacquo e potete farla agire anche tutto il giorno in spiaggia prima di fare lo shampoo.

N.B Vi ricordiamo di agitare sempre il flacone perché gli oli tendono a separarsi.

Con il burro di karité

Un’altra maschera che potete portare in spiaggia, in quanto è in grado di ammorbidire i vostri capelli, prevede l’utilizzo del burro di karité, un prodotto in grado soprattutto di idratare e proteggere i capelli dagli agenti esterni, quali sole, salsedine, sabbia, ecc. Prendete, quindi:

60 gr di burro di karité

60 gr di olio di cocco

2 cucchiaini di miele

4-6 gocce di olio essenziale di lavanda.

Fate, innanzitutto, sciogliere il burro di karité e l’l’olio di cocco a bagnomaria e, una volta liquidi, aggiungete il miele e le gocce di olio essenziale. Dopodiché, versate tutto il composto così ottenuto in un piccolo barattolo da riciclare, preferibilmente di vetro e lasciate raffreddare e solidificare la crema.

Quindi, mettete il barattolo nella borsa da spiaggia e utilizzate una noce di prodotto sui vostri capelli dopo aver fatto il bagno: la vostra chioma sarà fluente, morbida e senza nodi.

Con aloe vera

Infine, vediamo come realizzare una maschera con l’aloe vera, un ingrediente naturale che vanta numerose proprietà sia sulla pelle che sui capelli. Come se non bastasse, poi, è in grado anche di lenire le scottature solari! Munitevi, quindi, di:

15 ml di gel di aloe vera

3 cucchiaini di glicerina vegetale

150 ml di acqua distillata

20 gocce di olio essenziale a scelta tra lavanda, rosmarino o arancia

In un flacone spray, quindi, aggiungete l’aloe e versate, poi, tutti gli altri ingredienti. Dopodiché, agitate energicamente il flacone fino a far amalgamare il tutto e voilà: la vostra maschera è pronta per rendere i vostri capelli morbidi come la seta!

Vi basterà applicarla lungo tutta la lunghezza dopo aver bagnato i capelli nel mare, in modo da proteggere il fusto della chioma e da districare i nodi: i vostri capelli saranno morbidi come non mai!

Vi ricordiamo, però, di non esagerare con l’utilizzo, in quanto la glicerina potrebbe far gonfiare molto i capelli soprattutto in ambienti molto umidi.

N.B Conservate sempre in un ambiente a temperatura ambiente.

Avvertenze

Vi ricordiamo di evitare l’utilizzo degli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità.