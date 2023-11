Come eliminare la polvere dietro e sotto i termosifoni

I termosifoni sono i migliori e più fedeli alleati durante i mesi più freddi. La sensazione di entrare in casa e accenderli per prendere subito è fantastica, per cui non si può rinunciare a questi elementi essenziali.

Tuttavia, se da un lato sono importantissimi, dall’altro necessitano una particolare cura, soprattutto per quanto riguarda la polvere.

Accumulandosi sotto e dietro questi dispositivi, la polvere non solo compromette l’efficienza del riscaldamento ma può anche essere causa di allergie e fastidi vari.

Per questo oggi vedremo insieme tutto quello che bisogna sapere su come togliere la polvere dietro e sotto i termosifoni in modo veloce ed efficace!

Prima di iniziare

Prima di iniziare è fondamentale compiere alcuni passaggi.

Per prima cosa, inumidisci 2 panni in microfibra, dopodiché mettine uno sotto e uno dietro al termosifone. In questo modo tutta la polvere che cadrà dal termosifone non si propagherà per la casa, ma resterà intrappolata sui panni.

Nel momento in cui avrete mandato via la polvere con i rimedi che subito vedremo, i panni dovranno essere tolti e sciacquati accuratamente.

Piumino elettrostatico

Un piumino dalle fibre elettrostatiche è un alleato prezioso nella lotta contro la polvere, specialmente quando si tratta di aree difficili da raggiungere come la parte posteriore dei termosifoni.

Passate delicatamente il piumino dietro e sotto il termosifone per catturare la polvere in modo efficace senza sollevarla nell’aria.

Se lo spessore lo permette, inserite il piumino anche all’interno dei tubi del calorifero, in modo da rendere ancora più efficiente l’intero passaggio.

Il piumino è un mezzo economico e semplice da trovare, ma puoi anche preparalo a casa!

Phon

Un trucco che si vede molto spesso quando si parla di mandare via la polvere dal termosifone è il phon.

L’utilizzo di un phon, infatti, può rivelarsi un metodo sorprendentemente efficace per spostare la polvere accumulata dietro i termosifoni!

Impostate il phon sulla modalità di calore e con la potenza media e dirigetelo nella zona interessata. La corrente d’aria generata contribuirà a spostare la polvere, rendendola più accessibile per la pulizia successiva.

Fate trapassare l’aria del phon anche all’interno dei tubi per pulire internamente il calorifero.

Da quando uso questo metodo, ho ridotto tantissimo il tempo di pulizia, come ti mostro in questo video:

Aspirapolvere

Analogamente al phon, anche un aspirapolvere con l’accessorio a spazzola piatta è un metodo fantastico per rimuovere la polvere da sotto e dietro i termosifoni.

Assicurati di raggiungere ogni angolo e fessura, passando lentamente per garantire una pulizia accurata. Questo metodo è particolarmente efficace per rimuovere grandi accumuli di polvere.

Una volta finita la parte esterna, puoi montare il beccuccio per procedere facendo passare l’aria all’interno dei tubi, impostando sempre una potenza media per non generare un forte spostamento di polvere.

Metodo del panno

Un’altra via per dire addio alla polvere sotto e dietro al termosifone prevede l’uso di un semplice ma efficace coinvolge l’uso di un panno umido.

Tutto quello che dovrete fare è avvolgere un panno in microfibra attorno a una spazzola a manico lungo o a un bastone e passarlo sotto il termosifone.

Successivamente fate lo stesso procedimento dietro e nei tubi del calorifero, non ci vorrà molto prima di togliere fino all’ultima traccia di polvere.

Assicurati di pulire regolarmente il panno durante l’operazione.

Avvertenze

Fai molta attenzione ai metodi che coinvolgono l’utilizzo della corrente.