Come evitare il calcare sui rubinetti con una candela

I rubinetti, si sa, sono le componenti più esposte all’acqua e, perciò, tendono spesso a presentare aloni e macchie bianche dovute principalmente al calcare. E diciamocelo, quella patina opaca fa perdere tutta la bellezza ai nostri rubinetti e li fa sembrare sporchi e usurati nonostante la pulizia. Pulirli, infatti, non basta, in quanto c’è un trucco in grado di lucidarli: il trucco della candela.

Ci sono tanti rimedi per togliere tutte le macchie d’acqua ed il calcare dai rubinetti, ma quello che vi dirà oggi sicuramente non tutti lo conoscete! Si tratta infatti di usare una semplice candela, siete curiosi? Beh, vediamo insieme come usare una candela per avere lucidissimi tutti i rubinetti del bagno!

Come fare

Il trucco della candela è un metodo davvero semplice ed efficace per prendersi cura dei rubinetti del bagno, e può essere provato facilmente con materiali che avete già a disposizione. Tutto ciò di cui avrete bisogno è una candela, come quelle che solitamente accendete durante un’interruzione di corrente, e la sua cera sarà l’elemento chiave per rendere i vostri rubinetti splendenti.

Per iniziare, prendete una candela lunga e accendetela per circa un minuto. Questo tempo è sufficiente affinché si formi un po’ di cera liquida, ma fate attenzione: prima di utilizzarla, aspettate qualche secondo per farla leggermente indurire. La cera deve rimanere parzialmente liquida per ottenere i migliori risultati. Una volta pronta, strofinatela con energia direttamente sulla superficie del rubinetto, avendo cura di coprire l’intera area.

Dopo aver applicato la cera, prendete un panno morbido e passatelo sui rubinetti per rimuovere l’eccesso di cera. In questo modo, l’acciaio apparirà subito più brillante e lucido, grazie all’effetto lucidante della cera stessa.

Ma non è tutto: oltre a migliorare l’estetica, la cera creerà anche una sottile patina protettiva che impedirà all’acqua di aderire alla superficie del rubinetto, facendola scivolare via. Questo piccolo accorgimento aiuta a prevenire la formazione di calcare, prolungando la pulizia e la brillantezza dell’acciaio.

Un’importante raccomandazione: non applicate mai la cera bollente direttamente sull’acciaio! Prima di procedere, attendete sempre qualche secondo per farla raffreddare leggermente ed evitare possibili danni alla superficie.