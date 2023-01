Di generazione in generazione le Nonne hanno trasmesso un patrimonio infinito di rimedi che, a primo impatto, ci sembrano anche strani.

Tuttavia quando si mettono in pratica ci si accorge subito di quanto siano preziosi ed efficaci, uno degli esempi è il bucato e i rimedi per curare i panni in generale.

Oggi andremo a scoprire cosa avevano da dirci riguardo i maglioni, fondamentali in inverno, ma difficili da far asciugare! Vediamo come averli asciutti presto!

Programmi e temperature

Partiamo dall’origine, ovvero dall’impostazione dei lavaggi che, spesso e volentieri, può giocare degli scherzetti!

È bene anzitutto controllare che i maglioni che state andando a trattare possano essere lavati in lavatrice, molti sono tanto delicati da necessitare il lavaggio.

Per non sbagliare programmi e temperature, fattori importantissimi di quando si lavano i maglioni, consultate sempre le etichette di lavaggio che vengono sempre ignorate.

Inoltre sarebbe preferibile dedicare un lavaggio esclusivo ai maglioni o insieme altri indumenti altrettanto delicati.

Ammorbidente naturale

L’eccessiva corposità degli ammorbidenti industriali molte volte rende talmente pesanti i maglioni da rendere quasi impossibile la loro asciugatura. Ma cosa significa questo?

Che l’ammorbidente che l’acqua non riesce a smaltire, si deposita tra le fibre dei maglioni causando una serie di spiacevole eventi che non riguardano solo al tempo che impiegano per asciugarsi, ma anche cattivi odori, morbidezza e quant’altro.

È per questo che sarebbe preferibile usare un ammorbidente naturale composto semplicemente da 1 litro d’acqua, 150 grammi di acido citrico sciolti al suo interno e 10 gocce di un olio essenziale che preferite.

Centrifuga

Veniamo adesso a quello che è forse il fattore più importante e determinante quando si vogliono far asciugare presto non solo i maglioni, ma il bucato in generale.

Sto parlando proprio della centrifuga, ovvero la funzione con cui possiamo regolare quanto si devono strizzare i maglioni che laviamo.

Ebbene, sappiate che per velocizzare l’asciugatura si dovrebbero impostare più giri di centrifuga, ma come abbiamo detto prima, i maglioni sono estremamente delicati e la centrifuga non dovrebbero proprio averla. Quindi qual è la soluzione?

La soluzione è vedere bene quanto potete osare con la centrifuga e, al termine del lavaggio, strizzare voi stessi i maglioni in maniera molto delicata per togliere l’acqua in eccesso.

Metodo dell’asciugamano

Sempre in riferimento a mandare via l’acqua in più rimasta sui maglioni, potete usare anche il vecchio trucco dell’asciugamano.

Si tratta di avvolgere i maglioni in un asciugamano grande e spesso, meglio se quello in spugna.

Tamponate l’asciugamano sui maglioni in modo che possa assorbire tutta l’acqua in eccesso e successivamente vedrete che non saranno troppo bagnati!

Come stenderli

Terminato il lavaggio bisogna vedere come stendere bene i maglioni per farli asciugare prima!

Per prima cosa è necessario non ammassarli tra loro, questi indumenti devono avere il loro spazio necessario altrimenti resteranno umidi in eterno.

Una soluzione interessante è stenderli capovolti aprendo il maglione e mettendo le mollette su ogni lato, così circola più aria e, di conseguenza, si asciugheranno prima.

Se si asciugano in casa

Se piove e i maglioni devono essere asciugati in casa? Non c’è problema, basta usare le modalità giuste!

Scopriamo alcuni consigli fondamentali per non far passare giorni e giorni con i maglioni stesi:

Vale sempre la regola dello spazio, anche con lo stendino più piccolo.

Mettete una ciotola con del sale grosso ai piedi dello stendino per assorbire l’umidità in eccesso.

Avvicinate lo stendino ad una fonte di calore come termosifoni o stufe.

Scegliete una stanza dove potete tenere balconi o finestre aperti in modo che possa arieggiare.

Avvertenze

Consigliamo di consultare sempre le etichette di lavaggio per controllare quali sono le modalità più opportune per i maglioni.