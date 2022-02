Avete presente tutte le volte in cui si usa la doccia e restano quelle gocce che, a lungo andare, la sporcano tutta?

Credo che una cosa del genere, ahimè sia all’ordine del giorno e accade veramente a tutti!

Per togliere quelle macchie d’acqua a volte impieghiamo ore intere a strofinare e a fare in modo che possano andar via.

E se vi dicessi che esiste un metodo per evitare di passare le giornate a pulire la doccia?

Vediamo insieme come fare l’antigoccia per la doccia senza risciacquo fai da te da usare dopo la doccia e per la pulizia quotidiana!

Preparazione

Vediamo adesso l’effettiva preparazione di questo prodotto naturale e fai da te in modo da non avere più il problema delle gocce d’acqua sulle piastrelle e sui vetri della doccia!

Ingredienti

Bisogna anzitutto procurarsi gli ingredienti necessari!

Non preoccupatevi, sono elementi semplicissimi che sono sicura avrete già in casa, così è tutto più semplice!

2 cucchiai di amido di mais

Succo di 1 limone

120 ml d’acqua

120 ml d’aceto bianco d’alcol

Un flacone spray

Per quanto riguarda l’aceto, potete usare qualsiasi tipo abbiate in casa, io vi consiglio di prediligere l’aceto bianco d’alcol per le sue proprietà pulenti molto efficaci e mirate in particolare per l’uso domestico.

L’amido di mais, sebbene potrebbe sembrare un ingrediente strano da mettere all’interno dei rimedi naturali per le pulizie, ha in realtà una valida proprietà che permette di assorbire subito l’acqua e di creare una patina antigoccia!

Procedimento

Se reperire gli ingredienti è semplice, il procedimento lo sarà ancora di più!

Dovrete versare l’amido di mais nell’acqua e farlo sciogliere per bene togliendo eventuali grumi.

Successivamente aggiungete anche il succo di limone e l’aceto al composto continuando a girare e a mescolare per bene.

Ottenuta una soluzione liscia, trasferitela nel flacone spray aiutandovi con un imbuto, in modo da non far colare alcuna parte di prodotto altrove.

Ecco fatto, avrete ottenuto un perfetto detergente naturale ed ecologico per dire addio alle gocce nella doccia!

Modalità d’uso

A questo punto vi starete chiedendo come usare questo prodotto, ebbene vediamo insieme qual è la modalità d’uso!

Il consiglio principale che vi do è quello di tenere l’antigoccia sempre pronto in doccia, al momento che terminate la doccia, spruzzatelo sui vetri e sulle piastrelle.

Successivamente passate un panno in microfibra ben strizzato per togliere tutta l’acqua ed ecco fatto!

Potete usare anche un altro rimedio molto interessante, ovvero i fogli di giornale!

Questi ultimi, infatti, sono in grado di assorbire per bene l’acqua, dunque potete utilizzarli al posto del panno in microfibra, otterrete una doccia perfetta e super pulita!

N.B. Per i fogli di giornale, bisogna procurarsi quelli di un quotidiano e non delle riviste.

Infine, potete usare il prodotto anche per la pulizia quotidiana della doccia che risulterà più semplice ed efficace!

Avvertenze

Sebbene siano stati elencati tutti prodotti naturali e non aggressivi, vi consiglio di provare il prodotto prima su un angolino nascosto per assicurarvi di non danneggiare le superfici.