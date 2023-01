Tra le cose che speriamo la tecnologia ci regali in futuro, dopo l’invenzione di lavatrice o lavastoviglie, è un elettrodomestico che stiri al posto nostro!

Stare in piedi per ore a fare sempre gli stessi movimenti non solo è stancante, ma toglie via tantissimo tempo che vorremmo sfruttare in altro modo.

Per questo si ricorre a soluzioni che possano ridurre i minuti a stirare, come l’appretto. Scopriamo insieme come farne uno in casa e dire addio alle giornate passate a stirare!

Con amido di mais

Partiamo con la prima ricetta dell’appretto fai da te che prevede l’amido di mais, un ingrediente usato in cucina, ma sottovalutato nelle pulizie di casa.

Sono tanti, infatti, i trucchetti che si possono mettere in atto con un ingrediente del genere per le tante proprietà che possiede.

Un esempio è la capacità di catturare per bene l’umidità circostante e asciugarla in spazi stretti come cassetti, armadi, mobili o le scarpe.

Ma ora passiamo agli ingredienti che dovete subito procurarvi:

400 ml d’acqua

2 cucchiaini di amido di mais

Il procedimento, come potete intuire, è semplicissimo! Bisognerà soltanto sciogliere l’amido di mais nell’acqua fino a togliere tutti i grumi.

A questo punto travasate il composto in un flacone spray e il vostro appretto è pronto all’uso!

Dovete vaporizzarlo sui tessuti tenendovi a debita distanza e senza esagerare con le quantità, altrimenti non si depositerà nelle fibre e gli indumenti si induriranno.

Prima di ogni nuovo utilizzo scuotete il composto perché l’amido tende a depositarsi sul fondo.

Con alcol

Andiamo adesso alla seconda ricetta che è invece con un altro liquido: l’alcol!

Le proprietà di quest’elemento sono ottime per mandare via anche le pieghe più difficili in poco tempo e in modo efficace.

Scopriamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti da organizzare:

2 bicchieri di acqua

1 bicchiere di alcol (scegliete un alcol bianco tra vodka o gin)

4 gocce di olio essenziale

L’olio essenziale è arbitrario, usatelo solo se non potete fare a meno di dare un buon profumo al composto, ma ricordate che alcuni possono essere leggermente infiammabili e non esagerate con le quantità.

Unite tutti gli ingredienti e passateli nel vaporizzatore una volta che sono diventati un’unica soluzione.

Successivamente dovrete procedere spruzzando il composto sulle zone interessate del tessuto, tenendo una distanza di almeno 10 cm e ricordando di non esagerare.

Trucchetto per stirare velocemente

In ultimo vediamo un trucchetto utile per stirare velocemente i vestiti!

Il segreto sta nel fare in modo che il calore non si disperda, ma resti concentrato sull’asse da stiro e raggiunga gli indumenti.

Per fare questo processo, dunque, l’elemento chiave è la carta stagnola! Questa ha una capacità termoriflettente, nel senso che trattiene benissimo il calore.

Dovrete alzare la copertura di stoffa dell’asse da stiro e foderare con fogli di alluminio, poi rimettete il rivestimento in tessuto sopra e stirate.

Vedrete che avrete una notevole facilità e velocità sia nello stirare i panni che nel togliere le pieghe!

Avvertenze

Consigliamo di evitare gli ingredienti riportati nelle varie ricette in caso di allergia o ipersensibilità.