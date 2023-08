Le zanzare possono trasformare le calde serate estive in un incubo fastidioso, rendendo difficile godersi il tempo all’aperto. Fortunatamente, esiste una soluzione naturale ed efficace per allontanarle: le candele alla citronella.

Queste candele profumate non solo aggiungono un tocco di atmosfera allo spazio esterno, ma hanno anche il potere di respingere gli insetti molesti in modo sicuro e non tossico.

Vediamo insieme cos’è la citronella e come fabbricare delle candele unendo il suo potere antizanzare a ingredienti naturali e semplici.

Cos’è la citronella

La citronella è un olio essenziale derivato dalle foglie e dai fusti di diverse varietà di piante del genere Cymbopogon, comunemente noto come erba di citronella.

Queste piante sono originarie di regioni tropicali e hanno un aroma fresco e agrumato, che ha un potere repellente naturale molto utile nella lotta contro le zanzare.

L’olio di citronella maschera gli odori che attirano le zanzare, rendendo difficile per loro individuare le loro prede umane: questo è il motivo per cui risulta così efficace nell’allontanarle.

Occorrente

Prima di iniziare a creare le candele alla citronella, ecco la lista di ingredienti e oggetti da procurarvi:

Cera (va bene sia quella d’api che di soia)

Stoppini per candele

Contenitore resistente al calore

Contenitori per candele (che possono essere barattoli di vetro, tazze di latta, etc.)

Olio essenziale di citronella

Olio essenziale di limone o di arancia (è opzionale, ma potenzia l’effetto repellente)

Coloranti per candele (anche questo ingrediente è opzionale, ma fondamentale se volete personalizzarle)

Pentola

Carta cerata o carta da forno

Pinze o panno

Procedura

Una volta recuperato tutto l’occorrente, seguite i seguenti step per procedere con la realizzazione delle vostre candele antizanzare:

Preparare i contenitori

La prima cosa da fare è scegliere i contenitori che desiderate utilizzare per le candele, cioè quelli che le rivestiranno.

Possono essere barattoli di vetro riciclati, tazze di latta o qualsiasi altro oggetto che possa resistere al calore. Prima di utilizzarli, assicuratevi che siano puliti e asciutti.

Fissare gli stoppini

Tagliate gli stoppini a una lunghezza leggermente più lunga dell’altezza del contenitore scelto e fissate un’estremità di ciascuno stoppino al centro del fondo del contenitore usando una piccola quantità di cera fusa o della colla.

In questa fase, assicuratevi che gli stoppini siano ben centrati.

Sciogliere la cera

Preparate una pentola con circa un paio di centimetri di acqua e portatela a ebollizione. Riducete quindi il fuoco a medio-basso e posizionate un contenitore resistente al calore all’interno della pentola.

A questo punto, aggiungete la cera nel contenitore e lasciatela fondere lentamente.

Aggiungere l’olio essenziale

Quando la cera si è completamente sciolta, togliete il contenitore dalla pentola con l’aiuto delle pinze o di un panno e posizionatelo su un foglio di carta cerata o carta da forno per proteggere la superficie di lavoro.

Aggiungete l’olio essenziale di citronella all’interno della cera sciolta. Usate circa 30-40 gocce di olio per ogni 225 grammi di cera, ma potete regolare la quantità in base alle dimensioni del contenitore e alla concentrazione di fragranza desiderata.

Aggiungere il colorante

Se desiderate dare un tocco di colore alle vostre candele, aggiungete una piccola quantità di colorante per candele nella cera fusa e mescolate bene fino a ottenere il colore desiderato.

Ricordate che questo procedimento è opzionale.

Versare la cera nei contenitori

Versate lentamente la cera fusa nei contenitori preparati, avendo cura di mantenere gli stoppini centrati. E assicuratevi di lasciare un piccolo spazio in cima per evitare che la cera trabocchi quando accendete le candele.

Tagliare gli stoppini

Lasciate che le candele si raffreddino e solidifichino completamente. Una volta indurite, tagliate gli stoppini in modo che siano a una lunghezza ideale di circa 1 cm sopra la superficie della cera.

Accendere

Accendete le candele alla citronella in un’area all’aperto e godetevi la serenità senza zanzare. Le candele rilasceranno il loro aroma di citronella, creando una barriera naturale contro gli insetti.

Precauzioni

Durante la preparazione delle vostre candele naturali ed efficaci, fate attenzione ad alcune cose. Le candele alla citronella sono generalmente sicure e non tossiche, ma è sempre meglio prendere alcune precauzioni:

Non lasciate le candele accese incustodite .

. Posizionate le candele su una superficie stabile e resistente al calore .

. Mantenete le candele lontane da materiali infiammabili e da zone ventose .

. Assicuratevi che siano fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

e degli animali domestici. Sebbene le candele alla citronella aiutino a respingere le zanzare, non offrono una protezione completa. Potete integrare l’uso di queste candele con altre misure di controllo delle zanzare, come zanzariere e repellenti per la pelle.

Adesso che sapete come fare per allontanare le zanzare, cosa aspettate a creare le vostre bellissime candele fai-da-te? Il procedimento è facilissimo e ne trarrete numerosi benefici, come godervi le vostre serate estive senza fastidi.