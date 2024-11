Come fare il puli vetro anti goccia per la doccia

Con la vita frenetica che conduciamo, trovare metodi efficienti ma naturali per le pulizie domestiche è diventato per me una priorità. E la Doccia è per me una priorità, perché la usiamo ogni giorno, e con i continui utilizzi è talmente soggetta al calcare che potrebbe sembrare trascurata anche con le dovute pulizie. Avete presente tutte le volte in cui si usa la doccia e restano quelle gocce che, a lungo andare, la sporcano tutta?

Per questo ho cercato di realizzare un detersivo fai da te anti-goccia per tenere la mia doccia lontana da quegli antiestetici aloni di calcare, ma ho fatto in modo che sia semplice e veloce da preparare. Lasciate che vi racconti come ho fatto.

Anti goccia con aceto bianco

Senza ulteriori indugi, partiamo subito col definire cosa ci serve e come assemblare gli ingredienti per il nostro spray fai da te.

Per cominciare, avrete bisogno di 350 ml di acqua , che serve come base del nostro prodotto pulente.

, che serve come base del nostro prodotto pulente. Il secondo ingrediente è un bicchiere di aceto di vino bianco oppure di alcol. L’aceto è un disincrostante naturale che è ottimo per lucidare i vetri (anche quelli delle finestre!).

oppure di alcol. L’aceto è un che è ottimo per lucidare i vetri (anche quelli delle finestre!). Infine, un goccio di sapone per piatti ecologico. Se vi state chiedendo perché: contiene i tensioattivi che ci permettono di eliminare lo sporco facilmente, ma dopo vi spiegherò meglio.

Questi tre semplici ingredienti andranno versati in una bottiglia spray riutilizzabile. È importante agitare bene il flacone prima di ogni uso per assicurarsi che gli ingredienti siano ben combinati. E voilà, il vostro detersivo fai da te è pronto all’uso!

Come lo uso

Personalmente uso lo spray in due occasioni diverse: sia se ho terminato la doccia e voglio lasciarla lucidissima, sia se invece sto pulendo il bagno e mi serve un detergente per pulirla a fondo. Basterà spruzzare spruzzarlo generosamente sui vetri. Personalmente, lascio agire il prodotto per qualche minuto per dare all’aceto il tempo di mangiare il calcare.

Poi, uso una spugna o un panno morbido per sfregare via facilmente lo sporco. Infine, risciacquo con acqua pulita e asciugo con uno straccio di cotone per eliminare eventuali residui e ottenere una brillantezza immediata. Se voglio ottimizzare il mio tempo, uso il trucco del coperchio per pulire la doccia dall’alto in basso

Anti goccia con amido di mais

Provare il rimedio anti-goccia è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi serviranno pochi ingredienti che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, molto semplici da reperire! Vi dovrete munire, infatti, di:

2 cucchiai di amido di mais

Succo di 1 limone

120 ml d’acqua

120 ml d’aceto bianco d’alcol

Un flacone spray

Iniziate, quindi, con il versare l’amido di mais in una ciotola contenente acqua e mescolate accuratamente in modo da togliere tutti i grumi, dopodiché aggiungete il succo di limone e l’aceto e mescolate ulteriormente. A questo punto, travasate la miscela così ottenuta in un flacone spray, servendovi di un imbuto in modo da non far colare il prodotto e…il vostro anti-goccia è pronto per l’uso!

Come lo uso

Una volta realizzato l’anti-goccia fai da te, siamo pronti per provare questo rimedio sulla cabina doccia in modo da eliminare tutte le macchie di calcare e farla diventare brillante come non mai!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è semplicemente vaporizzare questa miscela sulle piastrelle, sul miscelatore, sul soffione e sui vetri subito dopo aver fatto la doccia e passare un panno in microfibra per asciugare il tutto senza procedere con il risciacquo! In alternativa al panno in microfibra, potete anche utilizzare dei fogli di giornale, in quanto sia la consistenza che la carta sono in grado di assorbire gli aloni e lo sporco. La vostra cabina doccia brillerà!

Perché funziona

Questo rimedio risulta essere molto efficace grazie alla presenza degli ingredienti al suo interno. Se da una parte, infatti, l’amido è noto per la sua capacità di assorbire gli aloni e le gocce che si producono dopo la doccia e, per questo, è particolarmente indicato anche per la pulizia di vetri molto sporchi, dall’altra parte ci sono due ingredienti noti a partire dalle nostre nonne per le loro proprietà lucidanti e sgrassanti: il limone e l’aceto.