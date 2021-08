Come fare lo SGRASSATORE di MARSIGLIA naturale e fai da te!

Tutte noi ci serviamo dei più svariati detersivi disponibili in commercio per pulire e sgrassare a fondo le superfici della casa. Tra questi: lo sgrassatore di Marsiglia.

Il sapone di Marsiglia, infatti, è noto proprio per le sue proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate, che lo rendono sicuro su qualunque superficie.

Perciò, oggi vedremo insieme come fare lo sgrassatore di Marsiglia fai da te, utilizzando solo ingredienti casalinghi e naturali.

Preparazione

Preparare questo sgrassatore con sapone di Marsiglia è davvero un gioco da ragazzi, in quanto il procedimento è molto semplice e vi occorreranno solo pochi ingredienti:

4 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

grattugiato 900 ml di acqua demineralizzata calda

Iniziate, quindi, con il ridurre il sapone di Marsiglia in scaglie, servendovi di una grattugia, in modo tale da facilitare lo scioglimento in acqua.

Versate, poi, l’acqua demineralizzata in un pentolino di acciaio per farla riscaldare e dopo qualche minuto, aggiungete il sapone di Marsiglia grattugiato.

Mescolate il tutto accuratamente con un cucchiaio di legno fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto e avrete ottenuto un composto omogeneo.

A questo punto, lasciate raffreddare e travasate il composto in un flacone spray e voilà: il vostro sgrassatore fai da te è pronto per l’uso!

Come utilizzarlo

Una volta visto come preparare lo sgrassatore di Marsiglia da sole in casa, vediamo insieme per come può essere utilizzato.

Vi ricordiamo, però, di scuotere il flacone e di agitare sempre bene prima dell’uso.

Per pulire le superfici

Come abbiamo già detto, una dei vantaggi del sapone di Marsiglia è il fatto che sia molto efficace per pulire e sgrassare, pur essendo, al contempo, molto delicato e ideale, quindi, per tutte le superfici, comprese ceramica, pietra, acciaio e sui tessuti.

Si può dire, infatti, che questo prodotto sia uno sgrassatore universale!

Alcune superfici delicate su cui potete utilizzarlo sono i divani in pelle, le sedie in cuoio e il legno non laccato. Spruzzate, quindi, la soluzione, lasciate agire per un po’, dopodiché ripassate un panno umido e risciacquate.

Ma non è finita qui! Potete anche utilizzarlo per pulire forni, fornelli, cappe, infissi, piano di lavoro, mobili, pensili e così via. Insomma…vi basterà questo prodotto per avere tutta la casa super pulita!

Per il bucato

Vi sembrerà troppo bello per essere vero, ma lo sgrassatore al sapone di Marsiglia è molto efficace anche per pre-trattare i tessuti macchiati. Inoltre, rilascia, sui capi, un profumo naturale inebriante!

Vi basterà, quindi, spruzzarlo sulla macchia, anche se molto ostinata, e lasciarlo agire per almeno 5 minuti. Dopodiché, strofinate delicatamente con una spugna, passate sopra un panno umido e risciacquate.

A questo punto, procedete con il comune lavaggio e voilà: addio macchie!

Per detergere i pavimenti

Oltre alle superfici della casa viste finora, lo sgrassatore al sapone di Marsiglia è efficace anche per detergere i pavimenti, anche quelli più delicati (parquet e marmo).

Ovviamente, però, vi consigliamo di diluirlo sempre con molta acqua e di non utilizzarlo mai direttamente perché potrebbe ungere troppo la superficie e creare aloni.

Può essere utilizzato anche in questo caso per pre-trattare una macchia presente sul pavimento che fatica ad andar via.

Quindi, spruzzatelo in una bacinella contenente acqua, immergete uno straccio nella soluzione così ottenuta, strizzatelo e passatelo sul pavimento più volte.

La vostra casa sarà subito pulita e profumata!

Avvertenze

Lo sgrassatore naturale è delicato e per niente aggressivo; tuttavia, provatelo sempre in un angolino nascosto e leggete bene le etichette di lavaggio dei vestiti.

